Trung Quốc coi Việt Nam là hướng ưu tiên trong ngoại giao láng giềng

Ngày 19/8, tại Đại lễ đường Nhân dân, thủ đô Bắc Kinh, Trung Quốc, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã hội kiến Ủy viên Thường vụ Bộ Chính trị Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc, Ủy viên trưởng Ủy ban thường vụ Đại hội đại biểu nhân dân toàn quốc (Nhân đại-Quốc hội) nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa Triệu Lạc Tế.

Trong không khí chân thành, hữu nghị, cởi mở, hai bên đã thông báo cho nhau về tình hình mỗi Đảng, mỗi nước; chia sẻ thông tin về xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của Việt Nam và quản lý đất nước toàn diện theo pháp luật của Trung Quốc; bày tỏ vui mừng trước những tiến triển tốt đẹp trong giao lưu hợp tác giữa Quốc hội Việt Nam và Nhân đại toàn quốc Trung Quốc thời gian qua; đi sâu trao đổi và đạt nhiều nhận thức chung về các biện pháp tăng cường hơn nữa quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện, đi sâu xây dựng Cộng đồng chia sẻ tương lai Việt Nam-Trung Quốc.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chân thành cảm ơn những tình cảm đặc biệt, tình nghĩa sâu sắc của Đảng, Nhà nước và nhân dân Trung Quốc dành cho cố Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng; khẳng định tập thể lãnh đạo Đảng, Nhà nước Việt Nam kiên định kế thừa và phát huy những di sản chính trị của cố Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng; coi việc củng cố và phát triển quan hệ hợp tác, hữu nghị với Trung Quốc là chủ trương nhất quán, lựa chọn chiến lược, ưu tiên hàng đầu trong đường lối đối ngoại độc lập tự chủ, hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển, đa phương hóa, đa dạng hóa quan hệ đối ngoại của Việt Nam.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh sẵn sàng cùng Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và các lãnh đạo chủ chốt khác của Trung Quốc, trong đó có Ủy viên trưởng Triệu Lạc Tế xây dựng quan hệ công tác tốt đẹp, tin cậy, cùng định hướng, dẫn dắt quan hệ hai Đảng, hai nước không ngừng phát triển lên tầm cao mới.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chúc mừng những thành tựu to lớn của Trung Quốc, thực hiện thắng lợi mục tiêu 100 năm thứ nhất xây dựng toàn diện xã hội khá giả; vượt qua các khó khăn, thách thức, giữ vững ổn định và phát triển toàn diện.

Ủy viên trưởng Triệu Lạc Tế khẳng định Trung Quốc coi Việt Nam là phương hướng ưu tiên trong chính sách ngoại giao láng giềng của Trung Quốc; hai nước Trung-Việt là láng giềng gần gũi, “núi liền núi, sông liền sông", có truyền thống hữu nghị lâu đời, hai nước có nhiều điểm tương đồng về chế độ chính trị, con đường phát triển, truyền thống văn hóa xã hội; đều do Đảng Cộng sản lãnh đạo, đang tiến hành xây dựng chủ nghĩa xã hội phù hợp với tình hình, điều kiện cụ thể của mỗi nước.

Đảng, Nhà nước và nhân dân Trung Quốc mong muốn cùng Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam không ngừng củng cố, gìn giữ và phát huy quan hệ láng giềng hữu nghị, “vừa là đồng chí, vừa là anh em"; tích cực triển khai Cộng đồng chia sẻ tương lai có ý nghĩa chiến lược phát triển thực chất, đóng góp cho việc xây dựng hiện đại hóa xã hội chủ nghĩa ở mỗi nước.

Đồng chí Triệu Lạc Tế cảm ơn lời chúc mừng và đánh giá tích cực của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm về kết quả Hội nghị Trung ương lần thứ ba của Đảng Cộng sản Trung Quốc; chia sẻ về tầm quan trọng của hội nghị trong việc đi sâu cải cách toàn diện, thúc đẩy hiện đại hóa kiểu Trung Quốc trong thời gian tới.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm trân trọng mời Ủy viên trưởng Triệu Lạc Tế sớm sang thăm Việt Nam, cùng Chủ tịch Quốc hội Việt Nam Trần Thanh Mẫn chủ trì Phiên họp đầu tiên của cơ chế hợp tác liên nghị viện Việt Nam-Trung Quốc; đề nghị Quốc hội Việt Nam và Nhân đại Trung Quốc duy trì và đẩy mạnh các hoạt động trao đổi đoàn các cấp, giao lưu giữa các đại biểu, các Ủy ban chuyên môn, Nhóm Nghị sỹ hữu nghị, Nhân đại các địa phương Trung Quốc với Hội đồng nhân dân các tỉnh, thành phố của Việt Nam, góp phần đưa quan hệ hữu nghị, hợp tác giữa hai cơ quan lập pháp ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất, tương xứng với định vị mới của quan hệ hai Đảng, hai nước; triển khai, cụ thể hóa các nội dung của thỏa thuận hợp tác giữa hai Quốc hội; đẩy mạnh trao đổi kinh nghiệm trong công tác lập pháp, phát huy hơn nữa vai trò giám sát, đôn đốc chính phủ hai nước thực hiện các nhận thức chung, thỏa thuận giữa lãnh đạo cấp cao hai nước; tăng cường hơn nữa vai trò tạo dựng điều kiện pháp lý và chức năng đôn đốc, giám sát để thúc đẩy nâng cao hiệu quả hợp tác thực chất trên các lĩnh vực ngày càng sâu sắc, hiệu quả hơn; ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn liên nghị viện khu vực và thế giới; tăng cường phối hợp trong việc bảo đảm thực thi các điều ước quốc tế mà hai bên cùng tham gia, vì hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển của khu vực và thế giới.

Ủy viên trưởng Triệu Lạc Tế bày tỏ đồng tình với những ý kiến của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm về phát triển quan hệ hai Đảng, hai nước và tăng cường giao lưu, hợp tác giữa Quốc hội Việt Nam và Nhân đại Trung Quốc, triển khai Cộng đồng chia sẻ tương lai Việt Nam-Trung Quốc có ý nghĩa chiến lược.

Ủy viên trưởng Triệu Lạc Tế đề nghị hai bên không ngừng nâng cao trình độ kết nối liên thông, nhất là trong lĩnh vực đường sắt, đường bộ, thúc đẩy khu hợp tác xuyên biên giới; khẳng định Trung Quốc sẵn sàng nhập hàng nông sản có thế mạnh của Việt Nam, thúc đẩy các dự án cải thiện dân sinh, triển khai nhiều hoạt động hữu nghị nhân dịp kỷ niệm 75 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao giữa hai nước năm 2025, xử lý thỏa đáng các vấn đề biên giới lãnh thổ.

Ủy viên trưởng Triệu Lạc Tế khẳng định Nhân đại toàn quốc Trung Quốc sẵn sàng đẩy mạnh và làm sâu sắc hơn nữa giao lưu hữu nghị và hợp tác thiết thực với Quốc hội Việt Nam, đóng góp tích cực vào việc đi sâu xây dựng Cộng đồng chia sẻ tương lai Trung Quốc-Việt Nam, mang lại lợi ích thiết thực cho hai nước và nhân dân hai nước.

Trước đó, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Đoàn đại biểu cấp cao Đảng và Nhà nước Việt Nam đã đến thăm Nhà tưởng niệm Chủ tịch Mao Trạch Đông, lãnh tụ của nhân dân Trung Quốc, người đồng chí thân thiết của nhân dân Việt Nam.

