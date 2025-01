Lãnh đạo Việt Nam gửi điện thăm hỏi về vụ động đất tại Trung Quốc

Được tin ngày 7/1 tại Khu tự trị Tây Tạng, Trung Quốc đã xảy ra vụ động đất lớn khiến nhiều người thiệt mạng và bị thương, Tổng Bí thư Tô Lâm đã gửi thư thăm hỏi, Chủ tịch nước Lương Cường gửi điện thăm hỏi đến Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình.

Thủ tướng Phạm Minh Chính đã gửi điện thăm hỏi đến Thủ tướng Trung Quốc Lý Cường; Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn gửi điện thăm hỏi tới Ủy viên trưởng Nhân đại toàn quốc Trung Quốc Triệu Lạc Tế.

Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Đối ngoại Trung ương Lê Hoài Trung gửi điện thăm hỏi đến Trưởng Ban Liên lạc đối ngoại Trung ương Trung Quốc Lưu Kiến Siêu. Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn đã gửi điện thăm hỏi tới Chủ nhiệm Văn phòng Ủy ban công tác đối ngoại Trung ương, Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị.

Truyền thông Trung Quốc đưa tin, tính đến 19h ngày 7/1 đã thống kê được 126 người thiệt mạng và 188 người bị thương sau trận động đất làm rung chuyển huyện Dingri, thành phố Shigatse, thuộc Khu tự trị Tây Tạng, Trung Quốc.

Có 27 ngôi làng và khoảng 6.900 người nằm trong bán kính 20km tính từ tâm chấn.

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã chỉ thị triển khai toàn diện công tác tìm kiếm cứu nạn, điều trị cho những người bị thương, giảm thiểu thấp nhất thương vong, ngăn chặn xảy ra thảm họa thứ cấp, bố trí chỗ ở hợp lý, đảm bảo cho những người bị ảnh hưởng bởi động đất vượt qua một mùa đông an toàn.

Trong khi đó, Thủ tướng Lý Cường ban hành chỉ thị, nêu rõ cần xác minh rõ tình hình thiên tai và thương vong, dốc toàn lực để tổ chức công tác cứu hộ, tăng cường giám sát động đất, ngăn chặn các thảm họa thứ cấp xảy ra và cố gắng để giảm thiểu thương vong.

