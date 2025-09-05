Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Lãnh đạo Trung Quốc - Triều Tiên hội đàm ở Bắc Kinh

  • Thứ sáu, 5/9/2025 07:31 (GMT+7)
  • 1 giờ trước

Trong cuộc gặp, Chủ tịch Tập Cận Bình nhấn mạnh Trung Quốc và Triều Tiên là "hàng xóm tốt, bạn bè tốt và đồng chí tốt của nhau, cùng chia sẻ vận mệnh chung và luôn sát cánh bên nhau."

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un tại Bắc Kinh ngày 4/9. Ảnh: Reuters

Theo Tân Hoa xã, ngày 4/9, Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Trung Quốc, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình đã có cuộc hội đàm với Tổng Bí thư Đảng Lao động Triều Tiên kiêm Chủ tịch Quốc vụ Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên Kim Jong Un tại thủ đô Bắc Kinh.

Đây là cuộc gặp trực tiếp đầu tiên giữa hai nhà lãnh đạo trong hơn 6 năm qua, kể từ sau hội nghị thượng đỉnh tại Bình Nhưỡng vào tháng 6/ 2019.

Trong cuộc gặp, Chủ tịch Tập Cận Bình nhấn mạnh Trung Quốc và Triều Tiên là "hàng xóm tốt, bạn bè tốt và đồng chí tốt của nhau, cùng chia sẻ vận mệnh chung và luôn sát cánh bên nhau."

Cũng theo ông Tập Cận Bình, việc nhà lãnh đạo Kim Jong Un tới Trung Quốc tham dự lễ kỷ niệm 80 năm chiến thắng phát xít của nhân dân thế giới thể hiện quyết tâm kiên định của Bình Nhưỡng trong việc bảo vệ thành quả của Chiến tranh Thế giới thứ hai.

Nhà lãnh đạo Trung Quốc nhấn mạnh đây cũng là cơ hội quan trọng để hai đảng và hai nước tiếp tục phát triển quan hệ hữu nghị và hợp tác.

Về phần mình, nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un bày tỏ mong muốn tiếp tục làm sâu sắc và phát triển quan hệ với Trung Quốc.

Ông khẳng định, bất chấp những thay đổi trong tình hình quốc tế, quan hệ hữu nghị giữa Triều Tiên và Trung Quốc sẽ không thay đổi.

  • Triều Tiên

    Triều Tiên

    Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên - còn gọi là Triều Tiên, Bắc Triều Tiên hay Bắc Hàn - là một quốc gia Đông Á trên phần phía bắc Bán đảo Triều Tiên. Ở phía nam, nước này giáp biên giới với Hàn Quốc, nước từng cùng là một quốc gia duy nhất với quốc hiệu là Triều Tiên cho tới tận năm 1945. Biên giới phía bắc đa phần giáp với Trung Quốc dọc theo sông Áp Lục và Đồ Môn. Bắc Triều Tiên và Liên bang Nga có chung biên giới dài chỉ 18.3 km dọc theo sông Đồ Môn ở góc đông bắc đất nước. Triều Tiên và Hàn Quốc về lý thuyết vẫn đang ở trong tình trạng chiến tranh sau thỏa hiệp ngừng bắn vào ngày 27/7/1953.

    • Diện tích: 120.540 km²
    • Dân số: 25,49 triệu (WorldBank, 2017)
    • Ngôn ngữ: Tiếng Triều Tiên
    • Thủ đô: Bình Nhưỡng
    • Mã điện thoại: 850

  • Trung Quốc

    Trung Quốc
    • Thủ đô: Bắc Kinh
    • Diện tích: 9.562.900 km²
    • Dân số: 1 tỷ 386 triệu người (WorldBank, 2017)
    • GDP: 12.237 tỷ USD (WorldBank, 2017)
    • Đơn vị tiền tệ: Nhân dân tệ
    • Mã điện thoại: +86
    • Ngôn ngữ: Tiếng phổ thông

