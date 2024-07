Lãnh đạo quốc tế nói về di sản của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Chiều 25/7, Đoàn đại biểu cấp cao Đảng, Nhà nước Lào do Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Thongloun Sisoulith làm Trưởng đoàn, viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Nhà tang lễ Quốc gia ở Hà Nội. Gửi lời chia buồn sâu sắc, bày tỏ sự cảm thông đối với gia quyến của đồng chí Nguyễn Phú Trọng và toàn thể nhân dân Việt Nam, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Thongloun Sisoulith viết sổ tang: "Vô cùng thương tiếc và đau buồn không gì có thể so sánh được trước sự ra đi của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Chúng tôi, Đảng, Nhà nước và nhân dân Lào sẽ luôn mãi ghi nhớ công ơn to lớn và sự đóng góp quý báu của đồng chí cho tình hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện giữa hai nước Lào - Việt Nam".