Ngày 21/11, trong khuôn khổ Hội sách “Huyền thoại Côn Đảo” 2026, lãnh đạo ngành văn hóa, xuất bản TP.HCM tổ chức các hoạt động tri ân, đền ơn đáp nghĩa tại Côn Đảo.

Đoàn đại biểu Hội sách “Huyền thoại Côn Đảo” 2026 dâng hương, dâng hoa tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ, đồng bào yêu nước hy sinh vì độc lập, tự do của dân tộc. Ảnh: Vũ Phượng.

Trong khuôn khổ Hội sách “Huyền thoại Côn Đảo” năm 2026, ngày 21/11, lãnh đạo ngành văn hóa, xuất bản TP.HCM cùng các đại biểu tổ chức hoạt động tri ân tại Côn Đảo. Tham dự có PGS.TS Phạm Minh Tuấn, Chủ tịch Hội Xuất bản Việt Nam; nhà báo Trần Trọng Dũng, Phó chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam - phụ trách phía nam.

Về phía lãnh đạo TP.HCM, tham gia có ông Lê Hoàng Hải, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND đặc khu Côn Đảo; ông Lê Văn Minh, Thành ủy viên, Phó trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Thành ủy; ông Nguyễn Ngọc Hồi, Phó giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM - Phó chủ tịch Hội Xuất bản Việt Nam.

Buổi sáng, đoàn đại biểu đến dâng hương, dâng hoa tại Nghĩa trang Hàng Keo, Nghĩa trang Hàng Dương và đền thờ Côn Đảo. Các đại biểu thành kính tưởng nhớ những người đã hy sinh vì độc lập, tự do của dân tộc.

Đoàn đại biểu thăm hỏi cựu tù chính trị Nguyễn Xuân Viên, cựu tù duy nhất sinh sống tại Côn Đảo. Ảnh: BTC.

Chiều cùng ngày, đoàn đến thăm cựu tù chính trị Nguyễn Xuân Viên, người đang sinh sống tại Côn Đảo. Hoạt động thể hiện sự tri ân đối với những người từng bị địch bắt, tù đày, góp phần gìn giữ ký ức về những năm tháng đấu tranh tại vùng đất lịch sử.

Chiều tối tại Cầu tàu lịch sử 914, lãnh đạo thành phố, đại diện các cơ quan, đơn vị, cựu tù chính trị, thân nhân liệt sĩ, tăng ni, phật tử và người dân tham dự lễ thắp nến tưởng niệm. Trong không khí trang nghiêm, những người tham dự dành phút mặc niệm, dâng hương, dâng đăng và cùng đặt nến tại khu vực cầu tàu, tưởng nhớ các anh hùng liệt sĩ, đồng bào đã hy sinh tại Côn Đảo.

Đại biểu và người dân thắp nến tưởng niệm tại Cầu tàu lịch sử 914, tưởng nhớ các anh hùng liệt sĩ, đồng bào đã hy sinh tại Côn Đảo. Ảnh: BTC.

Các hoạt động nằm trong chuỗi chương trình Hội sách “Huyền thoại Côn Đảo” năm 2026, góp phần giáo dục truyền thống, lan tỏa tinh thần tri ân và nhắc nhớ thế hệ trẻ về những hy sinh vì Tổ quốc.