Lãnh đạo Nga - Ấn Độ điện đàm

Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi và Tổng thống Nga Vladimir Putin đã có cuộc điện đàm để thảo luận về mối quan hệ đối tác chiến lược giữa hai nước.

Trên trang X cá nhân, Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi miêu tả cuộc điện đàm với Tổng thống Nga Vladimir Putin là “cuộc trò chuyện rất tốt đẹp và chi tiết” và tái khẳng định cam kết của Ấn Độ trong việc tăng cường quan hệ đối tác chiến lược giữa hai nước trong bối cảnh căng thẳng leo thang sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump áp thuế 50% lên hàng hóa Ấn Độ.

Trong một dòng trạng thái trên mạng xã hội X, ông Modi cho biết mong muốn được đón tiếp Tổng thống Nga tham dự Hội nghị Thượng đỉnh Thường niên Ấn Độ - Nga lần thứ 23 tại Ấn Độ vào cuối năm nay. Ông cũng cảm ơn Tổng thống Nga đã chia sẻ những thông tin cập nhật về tình hình xung đột tại Ukraine.

“Chúng tôi cũng đã xem xét lại chương trình nghị sự song phương và tái khẳng định cam kết làm sâu sắc hơn nữa Quan hệ Đối tác Chiến lược Đặc quyền và Đặc biệt Ấn Độ - Nga” ông Modi viết.

Trong khi đó, thông tin chính thức của Bộ Ngoại giao Ấn Độ cho biết, Thủ tướng Narendra Modi nhấn mạnh lập trường nhất quán của Ấn Độ về một giải pháp hòa bình cho cuộc xung đột. Ấn Độ đã kêu gọi Nga và Ukraine tổ chức các cuộc đàm phán và chấm dứt xung đột, hiện đã bước sang năm thứ tư.

Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi và Tổng thống Nga Vladimir Putin tại cuộc gặp song phương ở Samarkand, Uzbekistan tháng 9/2022. Ảnh: ANI

Cuộc điện đàm giữa Thủ tướng Modi và Tổng thống Nga Putin diễn ra vào thời điểm được dư luận chú ý đặc biệt, sau khi Mỹ công bố mức thuế 25% ban đầu đối với Ấn Độ, với lý do New Delhi nhập khẩu dầu thô của Nga.

Ấn Độ tiếp đó đã có tuyên bố đáp trả và chỉ trích Mỹ về “tiêu chuẩn kép” đối với việc mua dầu của Nga.

Ngay sau đó, Tổng thống Mỹ Donald Trump công bố thêm một đợt áp thuế mới với mức 25% nhằm vào hàng hóa Ấn Độ, có hiệu lực từ ngày 27/8 - trừ khi New Delhi và Washington có thể đạt được một thỏa thuận chấp nhận được trước thời hạn.

Ấn Độ bắt đầu mua dầu thô của Nga với giá ưu đãi kể từ năm 2022, sau khi các nước phương Tây áp đặt lệnh trừng phạt đối với Moscow do chiến dịch quân sự ở Ukraine. Với giá dầu Nga được giới hạn ở mức 60 USD /thùng và được bán với giá chiết khấu, điều này đã giúp Ấn Độ tiết kiệm đáng kể chi phí năng lượng.

Nhờ đó, Nga đã trở thành nhà cung cấp dầu thô nhiều nhất cho Ấn Độ. Thị phần của Nga trong tổng lượng dầu thô nhập khẩu của Ấn Độ đã tăng vọt từ mức 1,7% trong năm tài chính 2020 lên 35,1% trong năm tài chính 2025. Trong số 245 triệu tấn dầu thô mà Ấn Độ nhập khẩu trong năm tài chính 2025, 88 triệu tấn có xuất xứ từ Nga.

Ấn Độ kiên quyết bảo vệ việc nhập khẩu dầu từ Nga, lên án những lời chỉ trích “vô căn cứ và phi lý” của Mỹ và Liên minh Châu Âu (EU); đồng thời nhấn mạnh những gì họ coi là “Tiêu chuẩn kép” trong quan hệ thương mại giữa phương Tây và Moscow.

Hôm 7/8, Cố vấn An ninh Quốc gia Ấn Độ Ajit Doval, người vừa có chuyến thăm chính thức tới Nga, đã xác nhận rằng Tổng thống Nga Putin sẽ thăm Ấn Độ vào cuối năm nay và thời gian cụ thể hiện đang được thu xếp.