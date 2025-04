Lãnh đạo Đà Nẵng chia sẻ về đặt tên khi Quảng Nam và Đà Nẵng sáp nhập

Sáng 11/4, tại họp báo thông tin tình hình kinh tế - xã hội TP Đà Nẵng quý I/2025 do UBND TP tổ chức, lãnh đạo TP đã có những chia sẻ về thông tin sáp nhập tỉnh Quảng Nam và TP Đà Nẵng.

Theo ông Lê Phú Nguyện, Phó giám đốc Sở Nội vụ TP Đà Nẵng, Đà Nẵng và Quảng Nam đã thành lập ban chỉ đạo, tổ chức các cuộc họp để triển khai các công tác chuẩn bị. Theo ông Nguyện, khi sáp nhập có rất nhiều việc phải chuẩn bị, không chỉ tên gọi hay trung tâm hành chính đặt ở đâu.

Đà Nẵng và Quảng Nam đang cùng làm việc, chuẩn bị xây dựng đề án sáp nhập, trình Trung ương, thời hạn là đầu tháng 5.

“Sáng nay, Sở Nội vụ của hai địa phương đã tổ chức họp trực tuyến để phân công, phối hợp và hướng dẫn các sở ban ngành thực hiện”, ông Nguyện thông tin.

Ông Nguyện chia sẻ thêm, về nhà công vụ, nhà ở của công chức sau sáp nhập cũng là một vấn đề quan trọng, nhằm đảm bảo điều kiện làm việc cho cán bộ công chức.

Trong khi đó, về việc trung tâm hành chính TP có quá tải nếu sáp nhập hai địa phương, ông Nguyễn Hà Nam, Giám đốc Sở Xây dựng Đà Nẵng, cho biết sẽ nghiên cứu các giải pháp để đảm bảo phục vụ tốt với lưu lượng người tăng lên, hạn chế các tác động làm quá tải hạ tầng. Ông Nam thông tin thêm, đến nay, chưa có tính toán về phương án di dời trung tâm hành chính.

Bà Nguyễn Thị Anh Thi, Phó chủ tịch UBND TP Đà Nẵng, cho biết Đà Nẵng và tỉnh Quảng Nam đã thành lập ban chỉ đạo để chuẩn bị cho việc sáp nhập theo chủ trương chỉ đạo của Bộ Chính trị và Trung ương.

Theo bà Thi, về tên và việc xác định trung tâm hành chính đặt tại Đà Nẵng hay Quảng Nam khi sáp nhập, đến nay, vẫn chưa có thông tin chính thức. Việc này phải đợi kết luận của Bộ Chính trị. Phó chủ tịch UBND TP Đà Nẵng thông tin thêm, liên quan đến việc sáp nhập giữa hai địa phương, khi có thông tin chính thức của Bộ Chính trị, thành phố sẽ trả lời.

