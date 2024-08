Lãnh đạo các nước chúc mừng Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm

Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk Yeol thay mặt Chính phủ và nhân dân Hàn Quốc chân thành chúc mừng Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm. Tổng thống Yoon Suk Yeol khẳng định dưới sự lãnh đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, Việt Nam sẽ tiếp tục đạt được những bước phát triển rực rỡ và nâng vị thế quốc tế của Việt Nam lên tầm cao mới.

Tổng thống Hàn Quốc bày tỏ mong muốn phối hợp chặt chẽ với Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhằm tăng cường hơn nữa quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Hàn Quốc - Việt Nam trên tất cả các lĩnh vực và góp phần củng cố hòa bình, ổn định, sự phát triển thịnh vượng của khu vực.

Thay mặt Chính phủ Hòa giải và Đoàn kết quốc gia Nicaragua, Tổng thống Nicaragua, Tổng Bí thư Đảng Mặt trận giải phóng dân tộc Sandino Daniel Ortega và Phó Tổng thống Nicaragua Rosario Murillo gửi lời chúc mừng tới Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm.

Lãnh đạo Nicaragua nhấn mạnh sẵn sàng tăng cường hợp tác giữa Mặt trận Giải phóng Dân tộc Sandino với Đảng Cộng sản Việt Nam và nhân dân Việt Nam.

Chủ tịch Ban Chấp hành Trung ương Tổ chức Giải phóng Palestine, Tổng thống Nhà nước Palestine Mahmoud Abbas khẳng định việc Chủ tịch nước Tô Lâm được tín nhiệm bầu làm Tổng Bí thư là minh chứng rõ ràng về sự tin tưởng của toàn Đảng dành cho Chủ tịch nước Tô Lâm trong vai trò lãnh đạo đất nước Việt Nam hướng tới những chân trời mới của sự tiến bộ và thịnh vượng.

Trong thư chúc mừng, Chủ tịch Đảng Nước Nga Thống nhất Dmitry Medvedev tin tưởng, với kinh nghiệm chính trị dày dặn và tính chuyên nghiệp cao, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm sẽ đóng góp hiệu quả cho sự phát triển kinh tế - xã hội và chính sách đối ngoại độc lập của Việt Nam.

Ông Medvedev tin tưởng rằng quan hệ giữa Đảng Nước Nga Thống nhất và Đảng Cộng sản Việt Nam sẽ tiếp tục được củng cố hơn nữa vì lợi ích của nhân dân hai nước.

Thư chúc mừng của Chủ tịch Đảng Nước Nga công bằng S.M.Mironov viết: Ở nước Nga, đồng chí Tô Lâm được biết đến và kính trọng như một thủ lĩnh chuyên nghiệp, có trách nhiệm và uy tín, luôn coi lợi ích của đất nước và nhân dân là ưu tiên không gì thay đổi. Ông S.M.Mironov khẳng định mong muốn tăng cường đối thoại mang tính xây dựng giữa Đảng Nước Nga công bằng với Đảng Cộng sản Việt Nam nhằm hỗ trợ cho sự phát triển của quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Nga - Việt.

Trong thư chúc mừng, Chủ tịch Đảng Cộng sản Nhật Bản Shii Kazuo tin tưởng, dưới sự lãnh đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, Đảng Cộng sản Việt Nam và nhân dân Việt Nam sẽ tiếp tục gặt hái được nhiều thành công hơn nữa trong sự nghiệp Đổi mới vẻ vang của mình. Ông Shii Kazuo mong muốn và tin tưởng mạnh mẽ hai đảng sẽ tiếp tục hợp tác, gắn kết chặt chẽ, thúc đẩy quan hệ hợp tác, giao lưu, làm sâu sắc thêm mối quan hệ giữa hai đảng, tăng cường quan hệ giữa hai nước.

Trong thư chúc mừng, Chủ tịch Ủy ban Thường trực Hội nghị quốc tế các chính đảng châu Á (ICAPP) Chung Eui-yong và đồng Chủ tịch, Báo cáo viên đặc biệt của Ủy ban Thường trực ICAPP Mushahid Hussain Sayed tin tưởng với 40 năm kinh nghiệm và quá trình lãnh đạo xuất chúng, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm sẽ hoàn thành xuất sắc trọng trách cao cả của mình; bày tỏ mong muốn xây dựng mối quan hệ đối tác chặt chẽ hơn giữa ICAPP với Đảng Cộng sản Việt Nam trong các hoạt động của ICAPP trong tương lai, thúc đẩy hòa bình và thịnh vượng trong khu vực.

Bí thư thứ nhất Đảng Cộng sản Belarus Syrankov tin tưởng trên cương vị cao cả là Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm sẽ có những đóng góp mới, làm phong phú thêm di sản lý luận và thực tiễn về xây dựng chủ nghĩa xã hội, đóng góp quan trọng vào sự phát triển của phong trào cộng sản và công nhân quốc tế, nhân dân Việt Nam sẽ đạt được những thành tựu mới trên con đường xây dựng chủ nghĩa xã hội.

Trong thư chúc mừng, Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Peru Domingo Cabrera Toro đánh giá cao phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm trong việc khẳng định tăng cường đoàn kết, thống nhất, cùng với Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị trong việc lãnh đạo, chỉ đạo toàn Đảng, toàn dân, toàn quân thực hiện thắng lợi mục tiêu Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 13 đề ra, đưa đất nước Việt Nam ngày càng phát triển vững chắc trong thời kỳ mới.

Tổng Bí thư Liên minh nhân dân Galicia Tây Ban Nha tin tưởng Tổng Bí thư Tô Lâm sẽ tiếp bước những di sản của cố Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và các lãnh đạo tiền nhiệm trong lịch sử, lãnh đạo đất nước Việt Nam đạt được nhiều thành công trong tương lai.

Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Tây Ban Nha Enrique Santiago tin tưởng trên cương vị mới đầy trọng trách, Tổng Bí thư Tô Lâm sẽ lãnh đạo Đảng Cộng sản Việt Nam tiếp tục nỗ lực phát huy lịch sử vẻ vang của dân tộc, sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa.

Phó Chủ tịch Thứ nhất Đảng Xã hội Chủ nghĩa Thống nhất Venezuela Diosdado Cabello Rondón khẳng định việc Chủ tịch nước Tô Lâm được bầu giữ chức Tổng Bí thư thể hiện niềm tin, sự ủng hộ tuyệt đối với những thành tích đóng góp tiêu biểu và phụng sự của Tổng Bí thư Tô Lâm với nhân dân Việt Nam.

Phó Chủ tịch Thứ nhất Đảng Xã hội Chủ nghĩa Thống nhất Venezuela tin tưởng, dưới sự lãnh đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, Việt Nam sẽ tiếp tục tăng cường, củng cố, bảo đảm quốc phòng, an ninh, ổn định chính trị cũng như thúc đẩy sự phát triển bền vững kinh tế - xã hội.

Chủ tịch Đảng Cộng sản Venezuela Henry Parra tin tưởng dưới sự lãnh đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, Đảng Cộng sản Việt Nam quang vinh sẽ tiếp tục lãnh đạo nhân dân Việt Nam đạt được nhiều thành công mới, tiếp tục làm sâu sắc thêm những thành tựu của đất nước Việt Nam đã đạt được của các thế hệ lãnh đạo đi trước, trong đó có cố Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Bồ Đào Nha Paolo Raimondo gửi lời chúc mừng nồng nhiệt của những người cộng sản Bồ Đào Nha tới Tổng Bí thư Tô Lâm, tin tưởng rằng Đảng Cộng sản Việt Nam sẽ thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ và mục tiêu quan trọng mà Đại hội 13 của Đảng đã đề ra cũng như hướng tới chuẩn bị, tổ chức thành công Đại hội 14 của Đảng; nước Việt Nam sẽ tiếp tục phát triển và hiện thực hóa nguyện vọng của nhân dân Việt Nam, tiến bước đi lên chủ nghĩa xã hội.

Nhân dịp này, Tổng Bí thư Đảng Mặt trận Giải phóng Nhân dân Sri Lanka, Trưởng Ban Đối ngoại Đảng Cộng sản Tây Ban Nha Manuel Pineda, Bí thư quốc tế Đảng Cộng sản các dân tộc Tây Ban Nha Víctor M. Lucas, Trưởng Ban Quan hệ quốc tế Đảng Liên minh Nhân dân Xã hội chủ nghĩa Ai Cập, Bí thư Đảng Cộng sản Sudan Fathi Alfadl cũng đã gửi thư, điện chúc mừng Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm.

