Chuẩn bị kỹ cho phiên chất vấn của Ủy ban Thường vụ Quốc hội

Chiều 6/8, tại Nhà Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn chủ trì cuộc họp với các cơ quan để rà soát công tác chuẩn bị cho phiên chất vấn và trả lời chất vấn tại Phiên họp thứ 36 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

Cùng dự có các Phó Chủ tịch Quốc hội: Nguyễn Đức Hải, Trần Quang Phương, Nguyễn Thị Thanh; Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Thành Long.

Dự kiến phiên chất vấn và trả lời chất vấn sẽ được tổ chức trong 1,5 ngày (từ ngày 21/8 đến hết buổi sáng 22/8), tập trung vào những mặt được, những tồn tại, hạn chế trong việc thực hiện các nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về giám sát chuyên đề và chất vấn từ đầu nhiệm kỳ Quốc hội khóa XV đến hết năm 2023.

Theo chương trình, nội dung chất vấn tập trung vào 2 nhóm lĩnh vực. Nhóm lĩnh vực thứ nhất gồm: Nông nghiệp và phát triển nông thôn; Công Thương; Văn hóa, Thể thao và Du lịch. Nhóm lĩnh vực thứ hai gồm: Tư pháp; Nội vụ; An ninh, trật tự, an toàn xã hội; Thanh tra; Tòa án; Kiểm sát.

Tại cuộc họp, đại diện các bộ, ngành đã trao đổi làm rõ những nội dung liên quan đến công tác chuẩn bị và cách thức tiến hành các phiên chất vấn và trả lời chất vấn tại Phiên họp thứ 36 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội...

Tại phiên họp, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nêu rõ đây là lần đầu tiên trong nhiệm kỳ Quốc hội khóa XV, Ủy ban Thường vụ Quốc hội tiến hành xem xét, kết hợp với chất vấn việc thực hiện của các cơ quan đối với các nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về giám sát chuyên đề và chất vấn.

Theo Chủ tịch Quốc hội, chất vấn và trả lời chất vấn luôn là hoạt động giám sát được cử tri, nhân dân, các đại biểu Quốc hội và báo chí quan tâm, theo dõi.

Tại Kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XV đã tiến hành chất vấn các thành viên Chính phủ, trưởng ngành về việc thực hiện các nghị quyết của Quốc hội khóa XIV và từ đầu nhiệm kỳ Quốc hội khóa XV đến hết Kỳ họp thứ 4 về giám sát chuyên đề, chất vấn. Các phiên chất vấn tại Kỳ họp thứ 6 đã diễn ra sôi nổi, đạt được yêu cầu, nội dung đặt ra.

Chủ tịch Quốc hội đề nghị chủ tọa điều hành các phiên chất vấn theo hướng không chia thời gian trả lời cụ thể cho từng bộ trưởng, trưởng ngành để giảm áp lực cho người trả lời chất vấn cũng như bảo đảm bám sát thực tế từng nội dung vấn đề đại biểu đặt ra.

Các đại biểu Quốc hội tập trung hỏi đúng phạm vi lĩnh vực được chọn để đưa ra chất vấn lần này, bảo đảm đúng trọng tâm, trọng điểm, đúng thời gian theo quy định, hỏi không quá một phút và chỉ hỏi một vấn đề.

Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh qua các phiên chất vấn và trả lời chất vấn, cử tri và nhân dân sẽ đánh giá năng lực của các thành viên Chính phủ, các bộ trưởng, trưởng ngành.

Chủ tịch Quốc hội đề nghị Tổng Thư ký Quốc hội, Văn phòng Quốc hội tiếp thu để tiếp tục hoàn thiện tài liệu, chuẩn bị dự thảo nghị quyết chất vấn tại phiên họp. Các bộ trưởng, trưởng ngành có báo cáo bổ sung những nội dung còn thiếu mà Tổng Thư ký Quốc hội đã chỉ ra để cung cấp đến các đại biểu Quốc hội chậm nhất là ngày 16/8/2024.

Những cuốn sách của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm là chủ biên, tác giả của nhiều đầu sách lý luận chính trị, trong đó có những cuốn được tái bản nhiều lần.

Đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối với Công an nhân dân, Tư tưởng Hồ Chí Minh về công an nhân dân, 125 câu nói của Chủ tịch Hồ Chí Minh về công an nhân dân, Tư tưởng Hồ Chí Minh về Công an nhân dân - Giá trị lý luận và thực tiễn, Tham nhũng và hoạt động của Công an nhân dân trong đấu tranh phòng, chống tham nhũng ở Việt Nam là một số tác phẩm tiêu biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm.