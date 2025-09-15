Lăng kính của bạn quyết định thực tại của bạn

Bạn có bao giờ tự hỏi: tại sao có những lúc, dù rất nỗ lực hướng về điều tích cực, ta vẫn cứ thu hút những trải nghiệm khiến mình mệt mỏi, thất vọng?

Thực ra, vấn đề không chỉ nằm ở việc ta “nghĩ tiêu cực”, mà sâu xa hơn, ở những gánh nặng và niềm tin ta vô thức mang theo từ quá khứ. Chính những lăng kính ấy mới thật sự định hình thực tại mà ta đang sống.

Hãy thử hình dung: hai người cùng trải qua một sự việc như nhau, nhưng cách họ cảm nhận hoàn toàn khác biệt. Người chọn nhìn bằng lòng biết ơn có thể thấy một bài học, một cơ hội để trưởng thành. Người còn lại, nếu để giận dữ hay mặc cảm lấn át, sẽ chỉ thấy sự bất công, thậm chí tuyệt vọng. Thế giới vốn giống như một tấm gương, phản chiếu lại điều ta đang mang trong lòng. Khi trái tim đầy nhân ái, ta dễ dàng nhận ra những hành động tử tế quanh mình. Ngược lại, nếu tâm trí ngập tràn căng thẳng, trải nghiệm ta nhận được cũng không thể bình an.

Một ví dụ gần gũi và thú vị: bạn vừa mua một chiếc xe màu đỏ rực. Trước đây, bạn hiếm khi chú ý đến những chiếc xe cùng màu. Nhưng ngay hôm sau, bỗng nhiên bạn thấy “xe đỏ ở khắp nơi”. Thực tế, chúng vẫn luôn ở đó, chỉ là trước kia bạn không để tâm. Khi thay đổi lăng kính, thế giới xung quanh bỗng trở nên khác hẳn. Những gì trước đây tưởng như vô hình, giờ lại hiện rõ mồn một.

Ảnh: Pixel.

Điều này không chỉ dừng lại ở cảm nhận cá nhân. Khoa học hiện đại cũng đã cho thấy: nhận thức của con người có thể ảnh hưởng đến thực tại vật lý. Trong cuốn sách Thông điệp của nước, Tiến sĩ Masaru Emoto mô tả thí nghiệm cho thấy cảm xúc, âm nhạc và suy nghĩ có thể làm thay đổi hình dạng tinh thể nước khi chúng được làm đông lạnh. Các nhà nghiên cứu tại Viện Khoa học Weizmann ở Israel đã phát hiện rằng việc quan sát thôi cũng đủ để tác động đến hành vi của các hạt điện tử. Chỉ cần có người quan sát, chùm tia điện tử thay đổi theo một cách nhất định - như thể ý thức con người đang góp phần “dệt” nên thực tại. Những thí nghiệm này, dù còn nhiều tranh luận, cũng mở ra một góc nhìn đầy thú vị: có lẽ chúng ta mạnh mẽ hơn mình từng nghĩ rất nhiều.

Thông điệp ấy cũng được nhắc đến trong cuốn sách Sức mạnh của người thấu cảm của Anita Moorjani. Trong cuốn sách này, tác giả cũng nhấn mạnh rằng, mọi thay đổi thật sự đều bắt đầu từ bên trong mỗi người. Khi ta biết lắng nghe bản thân, biết chữa lành những tổn thương và chọn cho mình một lăng kính nhân ái, cuộc sống không chỉ trở nên nhẹ nhàng hơn, mà thế giới quanh ta cũng được tô thêm nhiều gam màu đẹp đẽ. Bởi chính năng lượng từ tâm hồn ta có sức lan tỏa mạnh mẽ đến cách ta kết nối với người khác, và đến cả môi trường sống chung quanh.

Sách Sức mạnh của người thấu cảm. Ảnh: Huỳnh Quỳnh

Vậy nên, hãy thử bắt đầu từ những điều nhỏ bé nhất. Khi đối diện với người khiến bạn khó chịu, thay vì chỉ nhìn vào lỗi lầm, hãy thử tìm một điểm dễ thương nơi họ. Khi rơi vào thất vọng, thay vì vội trách cứ, hãy tự hỏi: “Điều này đang muốn dạy mình bài học gì?”. Những thay đổi nhỏ trong cách nhìn ấy chính là bước đầu để bạn mở ra một thực tại mới.

Cuộc sống vốn không bao giờ hoàn hảo, nhưng lăng kính bạn chọn sẽ quyết định bạn thấy mình là nạn nhân hay là người học hỏi, là người bị cuốn theo hỗn loạn hay là kẻ tìm thấy bình an. Và đôi khi, chỉ cần thay đổi lăng kính, cả thế giới sẽ đổi thay cùng bạn theo cách diệu kỳ mà chính bạn cũng không ngờ tới.