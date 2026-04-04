Làn sóng nhập tịch 'nóng' trước World Cup

Các đội tuyển quốc gia tăng tốc nhập tịch cầu thủ nhằm nâng cấp lực lượng trước thềm World Cup, tạo nên một cuộc cạnh tranh chưa từng có trên thị trường “nhân sự” quốc tế.

Alvaro Fidalgo (áo trắng) từng khoác áo tuyển trẻ Tây Ban Nha, nhưng quyết định chọn phục vụ ĐTQG Mexico.

Chỉ còn ít tháng trước World Cup 2026, nhiều đội tuyển quốc gia đồng loạt hoàn tất danh sách theo cách ít ai nghĩ tới: tận dụng tối đa quy định của FIFA về chuyển đổi quốc tịch thi đấu. Trong một thế giới bóng đá ngày càng mở, việc một cầu thủ có thể khoác áo nhiều đội tuyển không còn là điều hiếm gặp.

Đợt FIFA Days gần nhất ghi nhận hàng loạt trường hợp ra mắt đội tuyển mới. Có người từng chơi cho các đội trẻ, thậm chí từng giành danh hiệu cá nhân ở cấp độ châu lục. Nhưng chỉ cần đáp ứng các điều kiện của FIFA, họ vẫn có thể đổi màu áo.

Quy định hiện hành cho phép cầu thủ chuyển đội tuyển nếu chưa thi đấu quá ba trận trước tuổi 21, không góp mặt ở vòng chung kết giải lớn, hoặc đã trải qua ba năm kể từ lần ra sân gần nhất. Ngoài ra, yếu tố huyết thống hoặc thời gian sinh sống cũng là cơ sở hợp lệ.

Ghana là một trong những đội hoạt động tích cực nhất. Sau thất bại tại CAN, họ nhanh chóng bổ sung bốn cầu thủ mới đến từ châu Âu. Phần lớn đã kịp ra mắt trong đợt tập trung vừa qua.

Morocco cũng không đứng ngoài cuộc khi liên tục mở rộng nguồn lực, với hơn 10 cầu thủ được nhập tịch trong thời gian ngắn. Một số đã thi đấu tại CAN, số khác vừa được triệu tập trong tháng 3.

Nhập tịch cầu thủ đang là xu hướng của bóng đá thế giới.

Mexico tạo điểm nhấn với trường hợp Alvaro Fidalgo. Cầu thủ trưởng thành từ hệ thống Real Madrid, thi đấu lâu năm tại Liga MX, chính thức chuyển sang khoác áo đội tuyển nước này. Anh lập tức được sử dụng trong trận gặp Bồ Đào Nha.

Bên cạnh đó, Mexico cũng thuyết phục thành công Richard Ledezma, người từng chơi một trận giao hữu cho tuyển Mỹ.

Ở châu Âu, Áo nổi lên với hai cái tên đáng chú ý: Paul Wanner và Carney Chukwuemeka. Cả hai đều từng khoác áo các đội trẻ Đức và Anh, nhưng chưa có cơ hội ở cấp độ đội tuyển quốc gia. Việc chuyển hướng giúp họ mở ra cơ hội dự World Cup.

Không chỉ dừng ở châu Âu, xu hướng này lan mạnh sang châu Phi. CAN gần đây trở thành “sân khấu” của các cầu thủ đổi đội tuyển. Senegal và Morocco đều hưởng lợi từ những gương mặt trưởng thành tại châu Âu. Một số cầu thủ lập tức tạo dấu ấn, góp phần vào thành tích của đội.

Tuy nhiên, không phải mọi thương vụ đều thành công. Một số đội tuyển giữ quan điểm rõ ràng về bản sắc. Ghana từng từ chối những cầu thủ đã quay lưng trong quá khứ. Ở chiều ngược lại, cũng có những cầu thủ chưa sẵn sàng đưa ra quyết định cuối cùng dù đã đủ điều kiện thi đấu.

Làn sóng nhập tịch đang trở thành một phần của cuộc chơi hiện đại. Nó mở ra nhiều cơ hội, nhưng cũng đặt ra câu hỏi về bản sắc và định hướng lâu dài của mỗi nền bóng đá.