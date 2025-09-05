Làn sóng Covid-19 mới quét qua bang California của Mỹ

Ca mắc và nhập viện Covid-19 đang tăng mạnh trên toàn bang California, mức virus trong nước thải ở ngưỡng cao. Giới chức y tế kêu gọi người dân cân nhắc đeo khẩu trang trở lại.

COVID-19 bùng phát trở lại, giới chức California kêu gọi người dân đeo khẩu trang. Ảnh: Los Angeles Times.

Theo Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Mỹ (CDC), mức độ virus trong hệ thống nước thải tại California hiện ở ngưỡng “cao”. Tình trạng gia tăng được ghi nhận trên khắp bang, từ Los Angeles, khu vực vịnh San Francisco cho tới thủ phủ Sacramento, tờ Los Angeles Times đưa tin.

CDC ước tính số ca nhiễm COVID-19 đang “tăng” hoặc “có khả năng tăng” ở 30 bang, trong đó có California. Hiện 21 bang ghi nhận mức virus trong nước thải ở mức “rất cao” hoặc “cao”. Khu vực miền Tây đứng đầu cả nước về mức độ virus trong hệ thống nước thải, tiếp đến là miền Nam.

“California đang trải qua một làn sóng COVID mùa hè”, bác sĩ Aimee Sisson, quan chức y tế hạt Yolo, phát biểu.

Tỷ lệ xét nghiệm COVID dương tính trên toàn bang tiếp tục leo thang. Tuần kết thúc ngày 23/8, tỷ lệ dương tính đạt 12,07%, gấp đôi so với mức 6,03% hôm 26/7.

Tại Los Angeles, tỷ lệ này tăng từ 8,11% lên 13,44% trong vòng bốn tuần. Ở Orange County, từ 9,4% lên 18,1%; còn tại San Francisco, từ 7,1% lên 8,7%.

Bác sĩ Elizabeth Hudson, trưởng khoa bệnh truyền nhiễm của Kaiser Permanente Nam California, cho biết bà nhận được nhiều cuộc gọi liên quan các ca COVID ngoại trú trong dịp nghỉ Lễ Lao động.

“Chúng tôi ghi nhận số ca tăng lên rõ rệt, dù số bệnh nhân phải nhập viện chưa nhiều. Tuy nhiên, mức virus trong nước thải Los Angeles vẫn tiếp tục tăng, nghĩa là chưa đạt đỉnh”, ông cho biết.

Dù vậy, hoạt động COVID mùa hè năm nay chưa nghiêm trọng bằng năm ngoái, thời điểm bang ghi nhận đợt bùng phát tồi tệ nhất kể từ 2022. Các chuyên gia cảnh báo việc học sinh quay lại trường, cùng di chuyển và tụ tập trong kỳ nghỉ, có thể thúc đẩy dịch lây lan mạnh hơn trong vài tuần tới.

Các ca đến phòng cấp cứu vì triệu chứng giống COVID cũng tăng. Tại Los Angeles, 2,8% số ca cấp cứu là do sốt kèm ho hoặc đau họng, so với 2,2% bốn tuần trước. Ở Orange County, tỷ lệ này từ 1,5% lên 2,6%.

Bác sĩ Sisson cho biết mức virus trong nước thải tại Sacramento và West Sacramento đều ở mức cao. Bà khuyến cáo toàn bộ người dân từ 2 tuổi trở lên ở West Sacramento nên đeo khẩu trang khi ở nơi công cộng trong nhà.

Ở những khu vực có mức virus trung bình như UC Davis hay Woodland, bà khuyên nhóm nguy cơ cao - người từ 65 tuổi, suy giảm miễn dịch, bệnh nền hoặc tiếp xúc thường xuyên với nhóm này - nên đeo khẩu trang.

"Khẩu trang chất lượng cao như N95, KN95 hay KF94 vẫn mang lại khả năng bảo vệ hiệu quả", bà nhấn mạnh.

Sacramento County và San Francisco cũng khuyến cáo người dân cân nhắc đeo khẩu trang trong không gian đông người, ở nơi công cộng trong nhà hoặc khi di chuyển, đồng thời ở nhà nếu có triệu chứng.

Tại Santa Clara, nơi đông dân nhất Bắc California, mức virus trong nước thải San José và Palo Alto hiện tương đương mùa hè 2023, nhưng chưa đạt đỉnh năm ngoái.