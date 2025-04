Lan Ngọc, Thúy Ngân có mặt lúc 3h để tham gia lễ tổng duyệt diễu binh

Dàn diễn viên như Lan Ngọc, Thúy Ngân, Tiến Luật có mặt từ lúc 3h ngày 27/4 để chuẩn bị cho lễ tổng duyệt diễu binh, diễu hành cấp Nhà nước.

Sáng 27/4, lễ tổng duyệt diễu binh, diễu hành cấp Nhà nước diễn ra trên đường Lê Duẩn (đoạn từ Thảo Cầm Viên đến đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa), quận 1, TP.HCM. 13.000 người thuộc 48 khối quân đội, công an, địa phương tham gia; quân đội 3 nước khách mời Trung Quốc, Lào, Campuchia tham dự.

Ngoài các lực lượng chính, buổi tổng duyệt còn có sự góp mặt của hơn 50 nghệ sĩ thuộc khối văn nghệ sĩ tiêu biểu TP.HCM. Ngay từ sáng sớm, các nghệ sĩ như Ninh Dương Lan Ngọc, Thúy Ngân, Tiến Luật... đã có mặt đông đủ, sẵn sàng cho chương trình.

Thúy Ngân chia sẻ lên trang cá nhân loạt hình ảnh cô mặc áo dài vàng, rạng rỡ cùng dàn nghệ sĩ trước buổi tổng duyệt. "3h sáng, Ngân tất bật đi tổng duyệt cùng các cô chú anh chị", nữ diễn viên viết. Loạt hình ảnh còn có sự xuất hiện của Tiến Luật, Thái Hòa, Phương Thanh, Lâm Vỹ Dạ, Hoa hậu Bảo Ngọc, NSND Kim Xuân...

Tương tự, Ninh Dương Lan Ngọc cũng chia sẻ khoảnh khắc trước thềm lễ tổng duyệt lên mạng xã hội, cùng dòng trạng thái: "Chào ngày mới".

H'Hen Niê di chuyển đến khu vực tổng duyệt từ 4h sáng. Cô cho biết vì không kịp nấu đồ ăn sáng, nên đã được chồng - nhiếp ảnh gia Tuấn Khôi - chuẩn bị thay. Trên đường di chuyển, hoa hậu chia sẻ nhiều câu chuyện dễ thương về buổi tổng duyệt.

Dàn nghệ sĩ tham gia tổng duyệt diễu binh, diễu hành. Ảnh: @thuyngan/@thanhthuy.

Hoa hậu Thanh Thủy cũng nằm trong danh sách nghệ sĩ tham gia diễu binh, diễu hành trong đội hình khối văn nghệ sĩ. Trong thời gian chuẩn bị cho buổi tổng duyệt, hoa hậu tranh thủ giao lưu, chụp ảnh kỷ niệm cùng các chiến sĩ thuộc các khối diễu binh, thể hiện tinh thần hào hứng trước thềm đại lễ.

Diễn viên Quang Tuấn cũng có khoảnh khắc chụp hình, giao lưu cùng các chiến sĩ. Anh là một những diễn viên đoàn phim Địa đạo: Mặt trời trong bóng tối chịu trách nhiệm dẫn đoàn. Ngoài Quang Tuấn, những gương mặt khác của phim như đạo diễn Bùi Thạc Chuyên, Diễm Hằng Lamoon, NSƯT Cao Minh, Hồ Thu Anh, Hoàng Minh Triết... cũng sẽ tham gia.

Từ khoảng 2h30 sáng ngày 27/4, hàng nghìn người dân TP.HCM đã đổ về trung tâm thành phố để theo dõi buổi tổng duyệt diễu binh, diễu hành cấp Nhà nước. Các tuyến đường quanh phố đi bộ Nguyễn Huệ, công viên Bến Bạch Đằng, đại lộ Lê Duẩn nhanh chóng đông kín người.

Dù lượng người tập trung lớn, tình hình an ninh trật tự vẫn được đảm bảo nghiêm ngặt. Các chiến sĩ công an, dân quân tự vệ có mặt từ sớm, phân luồng giao thông, hướng dẫn người dân đứng đúng khu vực quy định. Các hàng rào an ninh được dựng lên tại những nút giao trọng yếu nhằm đảm bảo buổi tổng duyệt diễn ra suôn sẻ.