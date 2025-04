Lần đầu tiết lộ việc tiêu diệt 74 thủ lĩnh khủng bố âm mưu tấn công Mỹ

Tổng thống Donald Trump đã ra lệnh thực hiện các cuộc không kích và những chiến dịch khác trong ba tháng đầu tiên trở lại Nhà Trắng, tiêu diệt 74 thủ lĩnh của các nhóm khủng bố đang âm mưu tấn công các tài sản của phương Tây và lãnh thổ Mỹ.

Cố vấn An ninh Quốc gia Mỹ Mike Waltz. Ảnh: Reuters.

Thông tin nêu trên được Cố vấn An ninh Quốc gia Mỹ, ông Mike Waltz tiết lộ với kênh Just the News đăng tải tối 22/4 và được Tổng thống Mỹ Donald Trump dẫn lại trên tài khoản mạng xã hội Truth Social ngày 23/4.

Theo kênh Just the News, ông Waltz đã cung cấp số liệu thương vong trong các chiến dịch chống khủng bố của chính quyền Trump trong một cuộc phỏng vấn truyền hình bao quát nhiều chủ đề, trong đó ông cũng nói về phác thảo thỏa thuận hòa bình đang hình thành giữa Liên bang Nga và Ukraine, dự đoán chuyến thăm sắp tới của Tổng thống đến Trung Đông sẽ mở đường cho “Thỏa thuận Abraham 2.0”, và khẳng định rằng Trung Quốc đã “chớp mắt” trong cuộc đối đầu thuế quan với Tổng thống Trump.

“Chắc chắn họ đang tìm cách tiếp cận”, ông Waltz — một cựu đại tá Lực lượng Đặc nhiệm Lục quân và cựu dân biểu bang Florida — nói trong chương trình Just the News, No Noise trên kênh Real America’s Voice khi được hỏi về Bắc Kinh và các cuộc đàm phán thuế quan.

Nguyên nhân, theo ông Walz, là “vì Tổng thống Trump biết họ cần thị trường của chúng ta. Họ muốn chúng ta mua hàng hóa. Tổng thống Trump biết cách tận dụng đòn bẩy”.

“Cùng lúc, ông ấy (Tổng thống Mỹ Donald Trump) cũng sẽ duy trì mối quan hệ tốt với các nguyên thủ quốc gia. Ông ấy sẽ có quan hệ với Chủ tịch (Trung Quốc) Tập (Cận Bình), với các nhà lãnh đạo toàn cầu”, ông Walz nói thêm, đồng thời nhấn mạnh: “Ông ấy hiểu rằng cần có tương tác cá nhân mạnh mẽ. Bạn có thể cứng rắn. Có thể cứng rắn trong các cuộc đàm phán. Và Tổng thống Trump thực sự rất cứng rắn. Tôi chưa thấy ai có bản năng chính trị như ông ấy. Nhưng đồng thời, chúng ta vẫn có thể đạt được một thỏa thuận — một thỏa thuận đặt nước Mỹ lên hàng đầu và tốt cho người dân Mỹ”.

Chiến dịch chống khủng bố

Ông Waltz đã cung cấp báo cáo chi tiết nhất của chính quyền về các chiến dịch chống khủng bố của Mỹ được nối lại sau thời gian tụt dốc dưới thời Tổng thống Joe Biden, nhưng trước đó từng đạt đỉnh vào cuối nhiệm kỳ đầu tiên của ông Trump, với vụ không kích năm 2020 tiêu diệt tướng Qasem Soleimani của Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran.

Ông Waltz nói rằng các cuộc tấn công không chỉ nhắm vào phiến quân Houthi ở Yemen - nhóm được báo chí chú ý nhiều nhất - mà còn tập trung vào các tổ chức khủng bố quốc tế như al-Qaeda và Nhà nước Hồi giáo ở Iraq và Syria (ISIS) tự xưng ở Trung Đông và Al-Shabaab ở châu Phi. Cố vấn An ninh Quốc gia Nhà Trắng ông xác nhận rằng các nhóm khủng bố này vẫn đang lên kế hoạch tấn công vào lãnh thổ Mỹ, tận dụng thời kỳ biên giới mở dưới thời ông Biden.

“Tôi có thể nói với các bạn rằng từ ISIS đến al-Qaeda, đến các nhóm như Al-Shabaab, tất cả đều đang có âm mưu tấn công nước Mỹ một lần nữa. Và nếu nhìn lại dưới thời ông Biden, với biên giới mở toang, điều đó cực kỳ nguy hiểm”, ông Waltz nói và cho biết thêm:“Tổng thống Trump đã tiêu diệt 74 thủ lĩnh khủng bố có tên tuổi mà chính quyền Biden đã không nhắm tới. Thêm vào đó, ông ấy đã đưa về nước 45 công dân Mỹ đang bị các chế độ và nhóm vũ trang khác nhau giam giữ — đó là một thành tích phi thường chỉ trong vài tháng đầu nhiệm kỳ”.

Ông Walz cũngnhấn mạnh rằng: “Người dân Mỹ có thể ngủ ngon hơn vào ban đêm. Mới chỉ ba tháng thôi, hãy nhìn những kết quả mà Tổng thống Trump đang đạt được. Truyền thông chủ lưu thì lại không muốn nói về những điều đó”.

Xác nhận từ Lầu Năm Góc

Các quan chức quân sự và tình báo Mỹ xác nhận với kênh Just the News hôm thứ Ba (22/5) rằng những con số mà ông Waltz cung cấp là chính xác, đồng thời tiết lộ chi tiết về một số mục tiêu cấp cao đã bị tiêu diệt trong các cuộc không kích do Bộ Tư lệnh Trung tâm Hoa Kỳ (CENTCOM) tiến hành, bao gồm:

Thứ nhất, một cuộc không kích chính xác ngày 13/3 tại tỉnh Al Anbar, Iraq đã tiêu diệt Abdallah Makki Muslih al-Rifai, còn gọi là Abu Khadijah, thủ lĩnh số 2 toàn cầu của ISIS và là chỉ huy cao nhất trong cơ cấu lãnh đạo của tổ chức này.

Thứ hai, một chiến dịch phối hợp ngày 2/3 với quân đội Somalia tiêu diệt ba chục chiến binh và chỉ huy của nhóm Al-Shabaab tại quốc gia châu Phi này.

Thứ ba, một cuộc không kích ngày 23/2 tại Tây Bắc Syria tiêu diệt Muhammed Yusuf Ziya Talay, chỉ huy quân sự cấp cao của tổ chức khủng bố Hurras al-Din - một chi nhánh của al-Qaeda.

Thứ tư, một cuộc tấn công đặc nhiệm ngày 2/2 dùng chất nổ tiêu diệt Abu Ibrahim al-Hashimi al-Qurayshi, thủ lĩnh của Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng tại Syria.

Thứ năm, một chiến dịch của Bộ Tư lệnh Mỹ tại châu Phi (AFRICOM) ngày 1/2 tiêu diệt Ahmed Maeleninine - kẻ lên kế hoạch tấn công của tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng -cùng với 13 chỉ huy cấp cao khác.