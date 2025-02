Lần đầu tiên tổ chức Chương trình Nghệ thuật vì Khí hậu tại Hạ Long

Chiều 20/2, Trung tâm Truyền thông Tài nguyên và Môi trường (Bộ Tài nguyên và Môi trường) đã tổ chức buổi Họp báo giới thiệu Chương trình Nghệ thuật vì Khí hậu Hạ Long 2025 (ART FOR CLIMATE FESTIVAL HALONG 2025). Đây là sự kiện văn hóa, du lịch đặc biệt, lần đầu tiên tổ chức tại thành phố Hạ Long (Quảng Ninh) nhằm nâng cao nhận thức, hành động của mọi người về bảo vệ môi trường, ứng phó biến đổi khí hậu trên toàn cầu.

Ông Vũ Minh Lý, Phó Giám đốc Trung tâm Truyền thông Tài nguyên và Môi trường, cho hay tại Hội nghị COP26, gần 150 quốc gia đã cam kết đưa mức phát thải ròng bằng "0" (Net Zero) và Việt Nam cũng là một trong số những quốc gia đã có những hành động kịp thời với cam kết mạnh mẽ của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính.

Ngay sau khi hội nghị kết thúc, Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt đề án về những nhiệm vụ, giải pháp triển khai kết quả COP26; phê duyệt chiến lược quốc gia về biến đổi khí hậu đồng thời, đưa ra lộ trình tổng thế nhằm hiện thực hóa các mục tiêu khí hậu đã cam kết. Để giải quyết vấn đề này, Chính phủ Việt Nam đã ban hành khung hành lang pháp lý nhằm thực hiện đồng bộ các giải pháp.

Tuy nhiên, để đạt được mục tiêu tham vọng này, các tổ chức, doanh nghiệp đóng vai trò chủ thể chính thực hiện với sự dẫn dắt kiến tạo của Nhà nước. "Chúng ta sẽ phải định hướng đồng bộ các giải pháp, thúc đẩy thị trường carbon, chuyển đối mô hình công nghệ xanh, kinh tế tuần hoàn cũng như huy động các nguồn lực quốc tế để thúc đẩy nhanh chóng quá trình này", ông Lý nói.

Trong bối cảnh đó, ART FOR CLIMATE FESTIVAL HALONG 2025 là sự kết hợp giữa các hoạt động nghệ thuật và các hoạt động bảo vệ môi trường mang tầm ảnh hưởng toàn cầu đồng thời tôn vinh và phát huy giá trị di sản thiên nhiên thế giới của Vịnh Hạ Long, qua đó thu hút du khách trong nước và quốc tế, nhất là nhóm du khách cao cấp.

Chương trình bao gồm chuỗi hơn 20 hoạt động sẽ được tổ chức từ nay đến tháng 6/2025, chủ yếu tại thành phố Hạ Long như: Triển lãm các tác phẩm nghệ thuật tranh, ảnh của các nghệ sĩ Việt Nam và thế giới; đấu giá tác phẩm nghệ thuật gây Quỹ bảo vệ môi trường và bảo tồn di sản; hoạt động kích hoạt chuỗi "University Activation" về ý thức bảo vệ môi trường.

Cùng với đó là các chuỗi sự kiện như tọa đàm về sự kiện ART FOR CLIMATE và nâng cao nhận thức về trách nhiệm với việc bảo vệ môi trường; cuộc thi sáng chế công cụ, máy móc tái chế rác thải; hội thảo khoa học chuyên đề biến đổi khí hậu toàn cầu; hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Quảng Ninh năm 2025; hoạt động làm sạch môi trường biển; trồng cây kiến tạo vườn tỷ phú; hoạt động thu gom, đổi rác tái chế lấy quà...

"Chúng tôi tin rằng sự ủng hộ, chung tay hành động của các doanh nghiệp, đối tác trong nước và quốc tế sẽ truyền cảm hứng cho các bạn trẻ và cộng đồng tích cực tham gia vào các hoạt động trong khuôn khổ chương trình, để góp phần giảm thiểu vấn đề ô nhiễm môi trường", ông Lý nhấn mạnh.

Sách hay về môi trường

How to Save Our Planet - Mark Maslin: Tác phẩm được ví như cuốn cẩm nang về các vấn đề còn tồn tại và các giải pháp khả thi để cứu Trái Đất; trang bị cho người đọc những kiến ​​thức khoa học mới nhất về biến đổi khí hậu, tính bền vững và các vấn đề mà chúng ta đang phải đối mặt.

We are the Weather: Saving the Planet Starts at Breakfast - Jonathan Safran Foer. Tác giả tin rằng mối liên hệ giữa ngành nông nghiệp chăn nuôi và cuộc khủng hoảng khí hậu hiện ra không thực sự rõ ràng. Tuy nhiên, các hành động mang tính tập thể như giảm tiêu thụ thịt có thể đóng vai trò quan trọng trong việc giảm lượng khí thải carbon.