Lần đầu tiên quy định chức danh giáo viên sơ cấp hạng I, hạng II

Lần đầu tiên chức danh giáo viên sơ cấp được bổ sung thêm hạng II và hạng I, tạo ra cơ hội cho đội ngũ giáo viên phát triển, thăng tiến trong nghề nghiệp.

Bộ GD&ĐT vừa ban hành Thông tư số 24/2026 quy định chuẩn nghề nghiệp giáo viên sơ cấp, giáo viên trung cấp, nhằm chi tiết, cụ thể hóa các quy định của Luật Nhà giáo, Luật Giáo dục Nghề nghiệp.

Thông tư quy định cụ thể về các chuẩn nghề nghiệp gồm tiêu chuẩn về đạo đức; tiêu chuẩn về trình độ đào tạo, bồi dưỡng; tiêu chuẩn về năng lực chuyên môn, nghiệp vụ đối với từng hạng giáo viên sơ cấp, giáo viên trung cấp.

Khác với các quy định về tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp đối với viên chức trước đây chỉ áp dụng đối với các cơ sở giáo dục nghề nghiệp công lập, Thông tư 24 áp dụng chung cho cả giáo viên sơ cấp và giáo viên trung cấp trong trường cao đẳng, trường trung cấp, trung tâm giáo dục nghề nghiệp, cơ sở giáo dục đại học tham gia hoạt động giáo dục nghề nghiệp công lập và tư thục.

Theo Bộ GD&ĐT, điều này góp phần tạo sự bình đẳng trong quản lý, sử dụng và phát triển đội ngũ giáo viên trên toàn hệ thống giáo dục nghề nghiệp.

Tại Thông tư số 24, chức danh giáo viên sơ cấp được bổ sung thêm 2 hạng là hạng II và hạng I. Giáo viên sơ cấp chính thức có cơ hội trong phát triển, thăng tiến nghề nghiệp. Đây cũng là căn cứ để giáo viên tự xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng và phát triển, trang bị cho cá nhân các kỹ năng cần thiết theo yêu cầu của hạng chức danh, vị trí việc làm.

Thông tư cũng quy định cụ thể về các trường hợp bằng cử nhân hoặc văn bằng trình độ tương đương trở lên một số ngành đào tạo của giáo dục đại học đáp ứng tiêu chuẩn để dạy thực hành trình độ trung cấp là một trong các văn bằng phù hợp với ngành, nghề giảng dạy.

Quy định này góp phần chuẩn hóa, minh bạch hóa điều kiện hành nghề, bảo đảm tính công bằng và phù hợp với quy định của pháp luật. Đây cũng là cơ sở quan trọng để nâng cao chất lượng giáo dục nghề nghiệp.

Ngoài ra, Thông tư số 24 quy định theo hướng mở về việc đánh giá, công nhận năng lực thực hành nghề và năng lực sư phạm, đồng thời có cơ chế chuyển tiếp phù hợp.

Theo đó, các chứng chỉ bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp được cấp trước ngày 31/12/2026 được xác định tương đương với chứng chỉ bồi dưỡng chuẩn nghề nghiệp quy định tại thông tư này.

Giáo viên được tuyển dụng, tiếp nhận hoặc thay đổi vị trí việc làm sang vị trí việc làm giáo viên sơ cấp, giáo viên trung cấp trước ngày thông tư này có hiệu lực thi hành thì không yêu cầu đáp ứng tiêu chuẩn có chứng chỉ bồi dưỡng chuẩn nghề nghiệp giáo viên sơ cấp hoặc giáo viên trung cấp theo quy định mới.

Bộ cho biết thông tư quy định theo hướng mở, linh hoạt về đánh giá, công nhận năng lực thực hành nghề, năng lực sư phạm giảng dạy các trình độ tương ứng trong giáo dục nghề nghiệp.

Đây là điểm mới vừa bảo đảm nhà giáo tiếp tục thực hiện nhiệm vụ giảng dạy hiện nay, không gây xáo trộn trong hệ thống, vừa đáp ứng yêu cầu trong thực tiễn để thu hút đội ngũ giáo viên có trình độ cao tham gia giảng dạy trong cơ sở hoạt động giáo dục nghề nghiệp, mở rộng đối tượng nhà giáo từ nhiều nguồn khác nhau như nghệ nhân, kỹ sư, bác sĩ, thầy thuốc, vận động viên, hoặc người đạt giải thưởng nghề nghiệp quốc gia, quốc tế...

Thông tư số 24 không áp dụng đối với giáo viên giảng dạy trong các cơ sở giáo dục thuộc thẩm quyền quản lý nhà nước của Bộ Quốc phòng và Bộ Công an.