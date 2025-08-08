Lần đầu tiên, Nhà Trắng có 'hiểu biết' về điều kiện hòa bình của Nga

Theo Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio, Mỹ lần đầu tiên có một số hiểu biết rõ ràng về những gì mà Liên bang Nga yêu cầu để chấm dứt cuộc chiến tại Ukraine.

Phát biểu trên đài truyền hình EWTN vào thứ Năm (7/8), Ngoại trưởng Rubio cho biết cuộc gặp giữa đặc phái viên Mỹ Steve Witkoff và Tổng thống Liên bang Nga Vladimir Putin đã mang lại thông tin tình báo mới và quan trọng.

“Lần đầu tiên trong quá trình này, chúng ta ít nhất cũng có một chút hiểu biết về những gì mà Liên bang Nga cần để đạt được thỏa thuận, để dừng cuộc chiến này - dưới góc độ ngoại giao”, ông Rubio nói, theo bản ghi cuộc phỏng vấn do Bộ Ngoại giao Mỹ công bố.

Ngoại trưởng Rubio cẩn trọng nhấn mạnh rằng điều này không có nghĩa là Washington chấp nhận các điều kiện của Moscow.

“Bây giờ, tôi không nói rằng những gì Liên bang Nga cần và những gì Ukraine cần là giống nhau. Có sự khác biệt, và có một khoảng cách ở đó”, ông Rubio cho biết.

Ngoại trưởng Mỹ mô tả trọng tâm ngoại giao hiện nay là nỗ lực thu hẹp khoảng cách đó:

“Câu hỏi đối với chúng tôi bây giờ là: liệu chúng ta có thể thu hẹp khoảng cách giữa phía Ukraine và phía Liên bang Nga đủ gần để Tổng thống (Donald Trump) có thể tham gia như một phần của bất kỳ cuộc gặp nào và có thể là người kết thúc thỏa thuận này hay không”, ông Rubio nói.

Ngoại trưởng Rubio cũng nhấn mạnh sự cần thiết của một lệnh ngừng bắn, chỉ ra sự khó khăn trong việc đàm phán một nền hòa bình lâu dài khi giao tranh vẫn đang diễn ra.

Ông lấy ví dụ từ các cuộc đàm phán trong quá khứ giữa Thái Lan và Campuchia, nơi một lệnh ngừng bắn tạm thời là điều kiện tiên quyết để có thể đàm phán nghiêm túc.

“Nhưng đôi khi bạn cần một lệnh ngừng bắn tạm thời chỉ để đưa tất cả các bên đến bàn đàm phán”, ông Rubio nói, đồng thời cảnh báo về nguy cơ các cuộc đàm phán sụp đổ nếu bạo lực vẫn tiếp diễn.

Tổng thống Mỹ Donald Trump phát biểu tại Nhà Trắng, Washington, D.C. Ảnh: THX/TTXVN

Trong một diễn biến liên quan, Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 7/8 nói rằng thời hạn chót về ngừng bắn mà ông đặt ra cho Liên bang Nga, dự kiến vào ngày 8/8, giờ đây phụ thuộc vào Tổng thống Liên bang Nga Vladimir Putin.

Báo The Kyiv Independent của Ukraine ngày 8/8 cho biết khi được các phóng viên tại Nhà Trắng hỏi liệu thời hạn này có còn hiệu lực hay không, Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 7/8 đã trả lời rằng: “Chúng ta sẽ xem ông ấy (Tổng thống Liên bang Nga Vladimir Putin) nói gì. Mọi chuyện sẽ tùy thuộc vào ông ấy. Thật sự thất vọng”.

Theo The Kyiv Independent, ban đầu, Tổng thống Trump đã cho Moscow 50 ngày để đạt được một thỏa thuận hòa bình với Ukraine khi ông đưa ra tối hậu thư vào giữa tháng 7. Kể từ đó, ông liên tục bày tỏ sự thất vọng ngày càng lớn đối với việc Liên bang Nga tiếp tục có hành động gây hấn và đã rút ngắn thời hạn cho một lệnh ngừng bắn với hạn chót là ngày 8/8.

Những bình luận nêu trên được đưa ra sau cuộc gặp cấp cao tại Moskva giữa ông Putin và đặc phái viên Mỹ Steve Witkoff. Theo các báo cáo, cuộc đàm phán này được phía Điện Kremlin đề xuất nhằm tránh một vòng trừng phạt mới mà Mỹ đe dọa sẽ áp đặt nếu không đạt được thỏa thuận ngừng bắn trước ngày 8/8.

Mặc dù Tổng thống Trump mô tả cuộc gặp là “rất hiệu quả,” nhưng các phát ngôn mới nhất của ông cho thấy kết quả giờ đây hoàn toàn phụ thuộc vào Moskva.

Trước đó, Tổng thống Trump đã cảnh báo rằng nếu Liên bang Nga không tuân thủ, chính quyền của ông sẽ áp đặt các lệnh trừng phạt thứ cấp nhằm vào các quốc gia tiếp tục mua dầu của Moskva, bao gồm Ấn Độ và Trung Quốc.

Những biện pháp trừng phạt dự kiến này bao gồm mức thuế 100% và trên thực tế, Ấn Độ đã trở thành minh chứng rõ nhất cho thấy ông Trump đang thực hiện lời đe dọa trừng phạt các quốc gia mua dầu từ. Liên bang Nga.

Vào ngày 6/8, Nhà Trắng thông báo hàng hoá Ấn Độ sẽ bị áp thêm 25% thuế, nâng tổng mức thuế đối với nước này lên 50%, khiến Ấn Độ, vì mua dầu Nga, trở thành một trong những nước chịu mức thuế cao nhất trong tất cả các đối tác thương mại của Mỹ.