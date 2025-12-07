Lần đầu diễn ra kì thi lái xe tải, container an toàn ở TP.HCM

Sáng 7/12, tại phường Phú An (TP.HCM), Hội thi lái xe an toàn và xuất sắc ngành Logistics 2025 do Hiệp hội Doanh nghiệp dịch vụ Logistics Việt Nam phối hợp với các đơn vị trong ngành lần đầu tổ chức.

Khu vực diễn ra cuộc thi lái xe. Ảnh: Đỗ Khang

Hội Thi Lái xe An toàn và Xuất sắc ngành Logistics 2025 lần đầu tổ chức tại TP Hồ Chí Minh với 25 tài xế từ 17 doanh nghiệp tham gia. Sự kiện do Hiệp hội Doanh nghiệp Dịch vụ Logistics Việt Nam (VLA) phối hợp doanh nghiệp trong ngành tổ chức, hướng đến nâng chuẩn an toàn và xây dựng nguồn nhân lực vận tải chuyên nghiệp.

Các tài xế xe tải và container phải trải qua các phần kiểm tra an toàn trước, trong và sau chuyến đi, bài thi lái xe đường trường cùng nội dung điều khiển và đỗ xe.

Việc tổ chức hội thi lái xe an toàn lần đầu tiên của ngành logistics được Phòng CSGT Công an TP.HCM đánh giá cao và thu hút nhiều tài xế của các doanh nghiệp tham gia.

Tài xế thực hiện nội dung kiểm tra động cơ. Ảnh: Đỗ Khang

Phát biểu tại lễ khai mạc, đại diện Phòng Cảnh sát giao thông, Công an TP Hồ Chí Minh, thiếu tá Hoàng Trung Tương cho biết thành phố mỗi ngày đón hàng chục nghìn lượt xe tải, xe container ra vào cảng, kho bãi và khu công nghiệp, tạo áp lực lớn lên hệ thống giao thông.

Cũng theo Thiếu tá Tương, tai nạn liên quan đến xe tải, xe container vẫn là một trong những nhóm nguy cơ cao. Trên một số tuyến đường trọng điểm, tỷ lệ va chạm giữa xe tải, container và người đi xe máy chiếm tỷ lệ rất lớn trong các vụ tai nạn, cho thấy xung đột giữa xe trọng tải lớn và phương tiện dễ tổn thương vẫn đang rất đáng lo ngại.

Hạng mục thi gồm xe container và xe tải nhỏ; thời gian hoàn thành lần lượt khoảng 20-25 phút và 8-10 phút. Ảnh: Đỗ Khang

Ban tổ chức cho biết mô hình thi giúp rèn tác phong chuyên nghiệp cho thí sinh, đồng thời tạo cơ hội để doanh nghiệp chia sẻ kinh nghiệm đào tạo. Các bài thi mô phỏng trọn vẹn quy trình vận hành, từ kiểm tra xe, lái đường trường đến kỹ năng điều khiển và lùi xe - những tình huống tiềm ẩn rủi ro trong thực tế.

Với 9 năm kinh nghiệm tài xế xe đầu kéo, anh Đỗ Thanh Thuỳ (35 tuổi, phường Bình Thuận) cho biết: "Sa hình trên thực tế sẽ phức tạp hơn nhiều. Song, phần nội dung kiểm tra an toàn rất sát sao, kỹ lưỡng. Những chương trình như thế này nên được mở rộng", anh nói.