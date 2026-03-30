Lần đầu có hạng mục podcast tại Liên hoan Phát thanh toàn quốc

Tại Liên hoan Phát thanh toàn quốc 2026, podcast trở thành điểm nhấn khi công nghệ và nền tảng số mở ra không gian sáng tạo mới cho báo chí âm thanh.

Liên hoan Phát thanh toàn quốc lần thứ XVII - Quảng Ninh 2026, với chủ đề “Phát thanh vì Việt Nam hùng cường, thịnh vượng”, dự kiến diễn ra từ ngày 11 đến 13/4 tại Quảng Ninh.

Phát biểu tại họp báo, Phó tổng giám đốc VOV Phạm Mạnh Hùng, Trưởng ban tổ chức, cho biết sự kiện diễn ra trong bối cảnh đất nước vừa tổ chức thành công Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV và cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI, HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031.

Liên hoan năm nay thu hút sự tham gia của 34 cơ quan báo và phát thanh, truyền hình trên toàn quốc, các đơn vị thuộc Đài Tiếng nói Việt Nam, Trung tâm Phát thanh-Truyền hình Quân đội, Cục Truyền thông Công an Nhân dân cùng nhiều cơ quan báo chí, đơn vị truyền thông đang phát triển nội dung âm thanh trên nền tảng số.

Các tác phẩm tham dự Liên hoan thuộc nhiều thể loại đặc trưng của báo chí phát thanh như: Chương trình phát thanh trực tiếp; phóng sự, phóng sự điều tra; chương trình phát thanh chuyên đề, chương trình phát thanh tiếng dân tộc và podcast.

Liên hoan Phát thanh toàn quốc cũng sẽ chấm, chọn các hạng mục: Giọng Vàng cho Phát thanh viên, người dẫn chương trình và êkip sản xuất Phát thanh trực tiếp xuất sắc, người dẫn (host) podcast xuất sắc, Kỹ thuật viên xuất sắc…

Cũng theo Phó tổng giám đốc VOV Phạm Mạnh Hùng, một trong những điểm nhấn nổi bật của Liên hoan là sự xuất hiện ngày càng rõ nét của các tác phẩm podcast, phản ánh xu hướng phát triển mới của báo chí âm thanh trong kỷ nguyên truyền thông đa nền tảng.

"Trong bối cảnh cạnh tranh mạnh mẽ của các nền tảng xuyên biên giới và sự thay đổi nhanh chóng trong hành vi tiếp nhận thông tin của công chúng, việc phát triển các định dạng nội dung số như podcast không chỉ là xu hướng, mà còn là yêu cầu tất yếu để phát thanh mở rộng không gian tiếp cận, chinh phục công chúng mới và khẳng định vị thế trong hệ sinh thái truyền thông hiện đại. Sự phát triển của công nghệ và các nền tảng số đang mở ra không gian sáng tạo mới cho báo chí âm thanh. Ban tổ chức kỳ vọng Liên hoan không chỉ là nơi tôn vinh các tác phẩm phát thanh xuất sắc, mà còn thúc đẩy sự phát triển của podcast và các định dạng nội dung âm thanh mới, góp phần đưa phát thanh Việt Nam tiếp cận gần hơn với công chúng hiện đại", ông Phạm Mạnh Hùng cho biết.

Giám đốc Báo và Phát thanh, Truyền hình tỉnh Quảng Ninh Nguyễn Thế Lãm, Phó trưởng ban tổ chức, cho biết Liên hoan là hoạt động nghiệp vụ lớn nhất của ngành phát thanh Việt Nam, được tổ chức định kỳ 2 năm một lần, nhằm tôn vinh các tác phẩm phát thanh xuất sắc, đồng thời tạo diễn đàn để những người làm phát thanh trên cả nước gặp gỡ, trao đổi kinh nghiệm và thúc đẩy đổi mới sáng tạo trong bối cảnh chuyển đổi số mạnh mẽ của báo chí. Phía tỉnh Quảng Ninh đã có sự chuẩn bị kỹ lưỡng từ cơ sở vật chất, an ninh trật tự, y tế, an toàn thực phẩm, phòng cháy chữa cháy và sẵn sàng cho các chuỗi hoạt động được tổ chức xuyên suốt của Liên hoan.

Trong khuôn khổ Liên hoan, chương trình nghệ thuật “Thanh âm kỷ nguyên mới” sẽ diễn ra lúc 20h ngày 11/4 với sự góp mặt của nhiều nghệ sĩ, ca sĩ, hứa hẹn mang đến không gian âm nhạc và ánh sáng ấn tượng.

Liên hoan năm nay thu hút 73 đoàn với gần 1.000 đại biểu, gồm các đơn vị thuộc VOV, 34 cơ quan báo chí, phát thanh - truyền hình địa phương, cùng lực lượng công an, quân đội và các cơ quan báo chí khác. Tổng cộng có 343 tác phẩm dự thi ở các thể loại, trong đó riêng podcast chiếm 97 tác phẩm.

Trong khuôn khổ Liên hoan, Hội thảo quốc tế về podcast với chủ đề “Đại lộ sáng tạo cho phát thanh trong kỷ nguyên số” sẽ diễn ra, quy tụ hơn 500 đại biểu trong nước cùng 3 diễn giả và 35 đại biểu quốc tế từ nhiều đài phát thanh trên thế giới.