Lan can sắt 'giăng bẫy' ở biển Sầm Sơn

Hệ thống lan can bằng sắt dọc bãi biển Sầm Sơn (Thanh Hóa) đang bị hư hỏng nghiêm trọng, tiềm ẩn nguy cơ gây tai nạn cho người dân và khách du lịch.

Clip lan can dọc bãi biển Sầm Sơn bị hư hỏng Trên tuyến đường đi bộ dọc bờ biển thuộc khu vực làng Chài, phường Quảng Cư, TP Sầm Sơn, hệ thống lan can bằng sắt (dài khoảng 1 km) đang bị gỉ sét, xuống cấp nghiêm trọng.

Theo ghi nhận của PV VietNamNet, trên tuyến đường đi bộ dọc bờ biển thuộc khu vực làng Chài, phường Quảng Cư, TP Sầm Sơn, hệ thống lan can bằng sắt (dài khoảng 1 km) đang bị gỉ sét, xuống cấp nghiêm trọng.

Đặc biệt, nhiều đoạn lan can đã không còn, chỉ trơ lại những đinh ốc, cột sắt. Một số đoạn gãy gục, tạo ra những khoảng trống nguy hiểm.

Theo người dân địa phương, việc lan can hư hỏng đã xuất hiện từ hơn 1 năm nay. Do làm bằng sắt, lại nằm sát biển, nên lan can bị nước biển ăn mòn.

Một lãnh đạo TP Sầm Sơn cho biết, thời gian vừa qua hệ thống lan can bằng sắt dọc bãi biển bị hư hỏng nghiêm trọng, nguyên nhân là do bị nước biển ăn mòn.

“Để đảm bảo an toàn cho du khách đến với Sầm Sơn, chính quyền địa phương đã lên phương án tháo dỡ toàn bộ hàng rào này để thay thế bằng cái khác, vừa đảm bảo cảnh quan, thẩm mỹ và an toàn cho du khách.

Dự kiến, thời gian sửa chữa, khắc phục sẽ xong trước mùa du lịch sắp tới”, vị lãnh đạo này cho hay.

Một số hình ảnh lan can ở Sầm Sơn bị hư hỏng, hoen gỉ:

Lan can bằng sắt dọc bãi biển Sầm Sơn bị hư hỏng, hoen gỉ. Dọc tuyến đường dài khoảng 1km chỉ còn sót lại vài đoạn hàng rào

Đoạn rào rơi rụng, chỉ còn trụ đỡ

Theo thời gian, nước biển ăn mòn những hàng rào sắt