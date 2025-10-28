Lamoon vấp tranh luận

Lamoon khiến khán giả bàn luận vì cách nói chuyện với đàn anh Ngô Kiến Huy, Kiều Minh Tuấn trong một chương trình thực tế.

Trong tập gần nhất của 2 ngày 1 đêm, Lamoon trở thành tâm điểm với nhiều phát ngôn. Người đẹp đóng vai trò khách mời tham gia cùng dàn cast chính. Trong một thử thách, khi toàn bộ thành viên đang ngồi họp chờ đợi được gọi tên, Ngô Kiến Huy hỏi Lamoon: "Hình như em nói em ngủ khổ được đúng không?".

Đàn anh chưa dứt lời, nữ ca sĩ lập tức đáp: "Nhưng em có chung đội với anh đâu, em không ok với anh". Lời nói của Lamoon khiến Ngô Kiến Huy có vẻ bất ngờ, anh hạ giọng với thái độ lúng túng. Trong khi đó, Kiều Minh Tuấn lắc đầu, trêu rằng không muốn cả hai cãi nhau.

Lamoon và Ngô Kiến Huy trong 2 ngày 1 đêm.

Trong tập trước đó, Lamoon cũng gây tranh cãi khi nói với Kiều Minh Tuấn: "Em bức xúc với anh Kiều Minh Tuấn, em không muốn hít thở chung bầu không khí với anh". Trường Giang sau đó nói thêm: "Sao nói câu nặng dữ vậy?".

Những phát ngôn của Lamoon trong chương trình khiến một bộ phận khán giả phản ứng. Các ý kiến cho rằng nữ ca sĩ nên nói chuyện nhẹ nhàng và đợi Ngô Kiến Huy nói xong rồi phát biểu, thay vì chen ngang lời của bậc tiền bối. Tuy nhiên, cũng có ý kiến bày tỏ đây chỉ là nội dung trong game show, cách dàn cast trêu chọc, "công kích" đối phương nhằm tăng hiệu ứng chương trình. Trước những ý kiến trái chiều, Lamoon chưa lên tiếng giải thích.

Lamoon tên thật là Diễm Hằng, sinh năm 2003. Cô là cựu học sinh Trường THPT chuyên Nguyễn Bỉnh Khiêm và từng đạt giải cao trong các kỳ thi học sinh giỏi tỉnh. Năm 2021, Lamoon đỗ Á khoa ngành diễn viên tại Đại học Sân khấu Điện ảnh TP.HCM.

Năm 2023, Lamoon tham gia Vietnam Idol và dừng lại ở Top 6. Đến năm 2025, cô tiếp tục xuất hiện trong Em xinh say hi, lọt vào Top 5 chung cuộc. Trong chương trình, Lamoon thể hiện khả năng ca hát, rap và nhảy, đồng thời gây chú ý với phong cách biểu diễn độc đáo.