Lamine Yamal quá đáng sợ

Trong quá trình tìm kiếm người thay thế Kylian Mbappe, PSG được cho là gửi tới Barcelona lời đề nghị trị giá 250 triệu euro để hỏi mua Yamal vài ngày trước khi cầu thủ kỷ niệm sinh nhật lần thứ 17. Thông tin này được người đại diện Andy Bara tiết lộ trong Podcast Inkubator.

Song, câu chuyện kết thúc đột ngột như khi nó bắt đầu, với việc Barcelona từ chối lời đề nghị nhanh đến nỗi người hâm mộ thậm chí còn nghi ngờ liệu lời đề nghị của PSG có thực sự tồn tại hay không. Thời điểm đó, đại diện xứ Catalonia vẫn lâm cảnh khủng hoảng tài chính.

250 triệu euro nếu được bơm vào ngân sách của Barcelona có thể giúp CLB giải quyết được nhiều vấn đề. Với một đội bóng hết cắt cỏ lại đến tháo ghế sân Camp Nou đem bán để trả nợ, lời đề nghị từ PSG như cơn mưa rào giữa sa mạc khô hạn. Dù vậy, Barca vẫn giữ một sự tỉnh táo.

Với họ, Yamal là báu vật vô giá. Cầu thủ có thể trở thành "Messi 2.0". Ngôi sao dẫn lối đội nhà tới những chiến thắng. Người được giới chuyên môn đánh giá đủ khả năng để nâng cao tầm vóc của Barcelona, biến CLB trở lại thành thế lực đáng sợ trên bản đồ bóng đá thế giới.

Không có nghệ thuật nói quá ở đây. Sau trận thắng Girona FC với tỷ số 4-1 thuộc vòng 5 La Liga hôm 15/9, HLV Michel của chủ nhà thốt lên: "Yamal là cầu thủ tạo ra sự khác biệt. Với tôi, cậu ấy đã là một trong những ngôi sao hay nhất thế giới ở tuổi 17".

"Thật khó để tưởng tượng rằng sau thời của Messi thì lại có một cầu thủ hay như vậy xuất hiện. Song, tôi hy vọng Yamal tiếp tục tiến bộ vì cậu ấy có thể vươn tới đẳng cấp (của Messi - PV)", thuyền trưởng Girona FC kết luận.

Trên sân Municipal de Montilivi (Girona), Yamal lập cú đúp. Tới nay, cầu thủ tuổi teen của Barcelona đã có 3 bàn và 4 kiến tạo sau 5 trận ở La Liga. Dấu ấn Yamal tạo ra trên mặt trận tấn công đội nhà rất to lớn. Nếu không ghi bàn, cầu thủ này sẽ có những pha kiến tạo.

Không phải Kylian Mbappe hay Vinicius Jr, Yamal mới là cầu thủ tấn công chơi ấn tượng nhất tới thời điểm này. Đáng nói, tài năng 17 tuổi duy trì phong độ đáng kinh ngạc từ vòng chung kết Euro 2024 - giải đấu tuyển Tây Ban Nha giành chức vô địch - tới giai đoạn đầu La Liga 2024/25.

Yamal càng hay, Barcelona lại thêm vui. Họ đã đúng khi từ chối lời đề nghị được PSG gửi tới trong hè 2024. Sự tiến bộ vượt bậc của Yamal cũng là minh chứng cho thành công của La Masia, nơi từ lâu được ca ngợi là một trong những lò đào tạo bóng đá tốt nhất thế giới, liên tục sản sinh ra tài năng hàng đầu.

Thành công của Yamal còn là ví dụ điển hình khác về khả năng đào tạo các cầu thủ trẻ trở thành ngôi sao bóng đá của học viện La Masia. Tài năng 17 tuổi của Barcelona không chỉ là ngôi sao trên sân cỏ, mà còn là hình mẫu ngoài đời, đại diện cho sự hòa nhập văn hóa và khả năng đoàn kết mọi người từ nhiều nền tảng khác nhau.

Với Yamal, ngay cả khi đã trở thành tên tuổi được chú ý trên toàn thế giới, cầu thủ này vẫn giữ sự khiêm tốn - yếu tố giúp bản thân khác biệt. Chàng trai trẻ này chơi bóng với niềm vui và sự hào phóng, phản ánh mối liên hệ sâu sắc của bản thân với bóng đá.

Yamal cũng chưa bao giờ coi mình là ngôi sao, bản thân luôn rất háo hức học hỏi và phát triển. "Tôi thích việc được so sánh với cầu thủ vĩ đại nhất trong lịch sử bóng đá, nhưng tôi muốn là chính mình", tiền đạo cánh của Barcelona chia sẻ với đài truyền hình Tây Ban Nha Antena 3 hôm 12/9.

"Đạt được đẳng cấp của Messi là điều không thể. Messi truyền lại một số sức mạnh cho tôi. Tôi vẫn còn rất nhiều thứ để cống hiến", cầu thủ 17 tuổi nói tiếp.

Huyền thoại Alfredo Di Stéfano từng nói rằng bàn thắng đầu tiên đáng giá ba bàn; bàn thứ hai là hai bàn và những bàn tiếp theo cứ tự nhiên mà tới. Tới nay, Yamal mới ghi 3 bàn tại La Liga mùa 2024/25, nhưng đó chỉ mới là sự khởi đầu, không phải kết thúc. Gặp Girona FC, cú đúp của cầu thủ này đánh sập tinh thần đội chủ nhà và dẫn lối Barcelona tới chiến thắng.

Ở tuổi 17, Yamal đang lao đi như tên lửa. Với tốc độ phát triển của mình, tài năng của Barcelona hứa hẹn còn tạo ra nhiều điều phi thường. Yamal càng hay, Barcelona lại thêm đáng sợ. Đó cũng là thách thức lớn với Real Madrid.

