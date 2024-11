Lamine Yamal lại gây sốt

Phút 12, Lamine Yamal nhận bóng bên cánh phải. Sau khi quan sát Dani Olmo đang chạy chỗ, sao trẻ người Tây Ban Nha thực hiện pha vẩy má ngoài chuẩn xác để đồng đội ở tuyển quốc gia băng vào đá nối tung lưới Espanyol.

Những pha xử lý bằng má ngoài chân trái trở thành thương hiệu của Yamal. Ở trận gặp Villarreal tại vòng 6, nhà vô địch Euro 2024 cũng có đường kiến tạo đẳng cấp cho Raphinha lập công.

“Siêu sao trong hình hài một cậu bé”, một fan trầm trồ trước màn trình diễn của Yamal. “Yamal đang phá vỡ mọi giới hạn”, CĐV thứ 2 cho biết. “Tôi chưa thấy cầu thủ 17 tuổi nào tài năng hơn cậu ấy”, một fan khác nhận xét.

Tình huống phối hợp của Yamal và Olmo giúp Barcelona làm chủ thế trận. Trong thời gian còn lại của hiệp một, chủ nhà ghi thêm 2 bàn, lần lượt sau những pha xử lý chuẩn xác của Raphinha (23’) và Olmo (31’).

Olmo vừa trở lại sau chấn thương nhưng đã ghi dấu ấn đậm nét. Cựu cầu thủ Leipzig ghi 5 bàn sau 7 cú sút trúng đích trong 5 lần ra sân cho Barca tại La Liga.

Theo Opta, Barcelona cũng là đội bóng duy nhất trong top 5 giải VĐQG hàng đầu châu Âu sở hữu 4 cầu thủ khác nhau ghi từ 5 bàn trở lên, bao gồm Robert Lewandowski (14 bàn), Raphinha (7 bàn), Lamine Yamal và Dani Olmo (cùng 5 bàn).

Chưa dừng ở đó, Barca còn chạm mốc 40 bàn thắng chỉ sau 12 trận tại La Liga 2024/25. Đây là thành tích ấn tượng nhất của đội bóng xứ Catalonia kể từ mùa 1950/51. Khi đó, “Blaugrana” ghi 42 bàn sau 12 vòng đầu.

Chiến thắng 3-1 trước Espanyol giúp Barca tạm nới rộng khoảng cách với Real Madrid lên thành 9 điểm và chơi nhiều hơn một trận.

"La Roja" đã thay đổi thế nào? Động lực nào đã biến một đội bóng từng mang danh "Vua vòng loại" trở thành độc cô cầu bại suốt giai đoạn 2008-2012 là điều La Roja: How soccer conquered Spain and how spanish soccer conquered the world của Jimmy Burns chia sẻ.