Làm sao để hạnh phúc hơn?

Ai cũng muốn hạnh phúc hơn, nhưng con người thường đoán sai điều sẽ khiến mình vui. Hạnh phúc đôi khi lại đến từ những thói quen rất đỗi bình thường.

Ai cũng muốn mình hạnh phúc hơn. Nhưng có một lý do khác khiến chúng ta nên tìm kiếm sự vui vẻ và mãn nguyện: Hạnh phúc không chỉ là kết quả mà còn là động lực thúc đẩy chúng ta.

Con người thường nghĩ mình biết điều gì sẽ khiến bản thân hạnh phúc. Tuy nhiên, nhiều nghiên cứu cho thấy chúng ta không giỏi như mình tưởng trong việc dự đoán cảm xúc tương lai. Hiểu được điều này có thể giúp mỗi người tìm kiếm hạnh phúc thực tế hơn.

Hạnh phúc là cảm giác tưởng như quen thuộc nhưng không dễ định nghĩa. Nhiều người cho rằng mình sẽ vui hơn khi có công việc tốt, kiếm được nhiều tiền, đạt một mục tiêu lớn hoặc có được điều mình mong muốn. Nhưng liệu những điều đó có thực sự khiến chúng ta hạnh phúc lâu dài?

Cuốn sách Bẫy bản năng (Bách Việt Books - NXB Phụ nữ Việt Nam) của nhà khoa học dữ liệu Seth Stephens-Davidowitz cho thấy câu trả lời không đơn giản như vậy. Dựa trên hàng triệu bộ dữ liệu, các nghiên cứu khoa học và những phân tích hành vi, tác giả chỉ ra rằng con người thường bị chi phối bởi cảm xúc nhất thời, ký ức chọn lọc và những thiên kiến nhận thức khi đánh giá điều gì sẽ khiến mình hạnh phúc.

Những người hạnh phúc thường làm được nhiều việc hơn. Và để trở nên hạnh phúc hơn, đôi khi chúng ta không cần những thay đổi quá lớn. Nhiều thói quen nhỏ có thể tạo ra sự khác biệt đáng kể.

Chúng ta thường đoán sai điều khiến mình hạnh phúc

Một trong những phát hiện đáng chú ý được đề cập trong Bẫy bản năng là con người thường đánh giá quá cao tác động của những sự kiện lớn đến hạnh phúc của bản thân.

Chẳng hạn, một người đang khao khát có được công việc mơ ước có thể tin rằng nếu được nhận, họ sẽ hạnh phúc trong nhiều năm. Ngược lại, nếu bị từ chối, họ có thể nghĩ mình sẽ suy sụp và rất khó vượt qua.

Nhưng nghiên cứu của Daniel Gilbert và các cộng sự cho thấy thực tế khác với dự đoán. Khi so sánh những người đang chờ quyết định với những người đã thực sự trải qua việc được bổ nhiệm hoặc bị từ chối, các nhà nghiên cứu không nhận thấy sự khác biệt đáng kể về mức độ hạnh phúc giữa hai nhóm sau đó.

Điều tương tự cũng có thể xảy ra với những biến cố khác như chia tay, thất bại hay những thay đổi lớn trong cuộc sống. Con người thường tưởng tượng rằng một sự kiện sẽ làm thay đổi hoàn toàn cuộc đời mình, nhưng sau khi trải qua, cảm xúc có thể dần trở lại mức quen thuộc.

Điều này không có nghĩa những sự kiện lớn không quan trọng. Vấn đề là chúng ta thường đánh giá quá cao thời gian và mức độ mà chúng tác động đến cảm xúc.

Những mối quan hệ ý nghĩa có thể góp phần tạo nên cảm giác hạnh phúc và hài lòng với cuộc sống. Ảnh: Vecteezy.

Hạnh phúc có thể đến từ những điều rất bình thường

Dù mỗi người có một định nghĩa khác nhau về hạnh phúc, việc sống vui vẻ và hài lòng hơn với cuộc sống hoàn toàn nằm trong khả năng của chúng ta. Một vài điều chỉnh nhỏ trong thói quen thường ngày, chẳng hạn ngủ đủ giấc và tập thể dục, có thể giúp bạn tiến gần hơn đến trạng thái này.

Tập thể dục

Theo Healthline, tập thể dục không chỉ tốt cho cơ thể. Hoạt động thể chất thường xuyên có thể giúp cân bằng các chất hóa học trong não liên quan đến căng thẳng, lo âu và trầm cảm, đồng thời hỗ trợ cải thiện cảm giác hạnh phúc và mức độ hài lòng với cuộc sống. Hãy bắt đầu từ những việc nhỏ, chẳng hạn đi bộ quanh khu nhà hoặc dành 5 phút để giãn cơ. Khi cơ thể đã quen dần, bạn có thể tăng cường độ tập luyện.

Ngủ đủ giấc

Hầu hết người trưởng thành cần ít nhất 7 giờ ngủ mỗi đêm. Nếu bạn thường xuyên phải chống lại cơn buồn ngủ vào ban ngày hoặc luôn cảm thấy đầu óc mơ màng, đó có thể là dấu hiệu cơ thể đang cần được nghỉ ngơi nhiều hơn. Dù xã hội hiện đại đôi khi khiến chúng ta quen với việc ngủ ít, giấc ngủ đầy đủ vẫn đóng vai trò quan trọng đối với sức khỏe, chức năng não bộ và sức khỏe cảm xúc.

Thực hành lòng biết ơn

Chỉ đơn giản là biết trân trọng những điều mình có cũng có thể giúp tâm trạng cải thiện đáng kể. Điều khiến bạn biết ơn không nhất thiết phải là những điều lớn lao. Đó có thể là một đồng nghiệp mời bạn một tách cà phê, người hàng xóm mỉm cười chào bạn hay đơn giản là cảm giác hơi ấm của ánh nắng trên da. Theo thời gian, việc chủ động nhận ra những điều tích cực có thể giúp bạn ngày càng chú ý hơn đến những khoảnh khắc tốt đẹp trong cuộc sống.

Gặp gỡ bạn bè

Con người được xem là những sinh vật có tính xã hội và các mối quan hệ xã hội thường được cho là có thể góp phần tạo nên hạnh phúc. Khi trưởng thành, việc kết bạn mới đôi khi trở nên khó khăn. Nhưng điều quan trọng không phải là bạn có bao nhiêu người bạn mà là những mối quan hệ đó có ý nghĩa đến đâu. Ngay cả khi chỉ có một hoặc hai người mà bạn thực sự tin tưởng và kết nối sâu sắc, điều đó vẫn có thể có giá trị.

Hòa mình vào thiên nhiên

Dành từ 30 phút trở lên mỗi tuần ở những không gian xanh có thể giúp cải thiện tâm trạng. Không gian xanh có thể là công viên gần nhà, khu vườn phía sau nhà, vườn trên sân thượng hoặc bất cứ nơi nào bạn có thể tận hưởng thiên nhiên và không khí trong lành. Tốt hơn nữa, bạn có thể kết hợp việc ở ngoài trời với vận động thể chất để nhận thêm lợi ích.