Làm sao để dữ liệu thành tài nguyên chiến lược của Việt Nam

Việt Nam bước vào Kỷ nguyên dữ liệu, xác định dữ liệu là động lực tăng trưởng và hạ tầng chiến lược quốc gia.

Thiếu tướng Nguyễn Ngọc Cương, Giám đốc Trung tâm Dữ liệu Quốc gia, chia sẻ tại hội nghị. Ảnh: NDA.

Sáng 13/12 tại Hưng Yên, Bộ Công an chủ trì Hội thảo quốc tế về Kinh tế dữ liệu với sự tham dự của 350 đại biểu trong nước và quốc tế. Sự kiện đánh dấu bước ngoặt quan trọng khi Việt Nam chính thức định hình kiến trúc quản trị dữ liệu quốc gia.

Phát biểu khai mạc, Thiếu tướng Nguyễn Ngọc Cương, Giám đốc Trung tâm Dữ liệu Quốc gia, khẳng định thế giới đã bước vào giai đoạn mới. "Nếu thế kỷ 20 được thúc đẩy bởi dầu mỏ và công nghiệp nặng, thì thế kỷ 21 được thúc đẩy bởi dữ liệu, tri thức và năng lực phân tích," đại diện Trung tâm Dữ liệu Quốc gia nói.

Dữ liệu hiện trở thành yếu tố sản xuất ngang hàng với đất đai, lao động và vốn. Dữ liệu được định giá, giao dịch và khai thác để nâng cao năng suất. Dữ liệu đóng góp trực tiếp vào GDP ở nhiều nền kinh tế OECD và châu Âu.

Việt Nam không đứng ngoài xu thế này. Chính phủ đã giao Bộ Công an làm đầu mối quốc gia về dữ liệu. Bộ đang triển khai Trung tâm Dữ liệu Quốc gia, xây dựng hệ thống kết nối dữ liệu toàn quốc và thiết lập chuẩn dữ liệu thống nhất.

Ông Raymond Gordon, Hiệu trưởng Trường Đại học Anh quốc Việt Nam, nhấn mạnh dữ liệu không chỉ là câu chuyện công nghệ. Dữ liệu là kiến trúc phát triển quốc gia mới. Dữ liệu gắn liền với quyền, niềm tin vào thể chế và tính hợp pháp của hệ thống số.

"Nền kinh tế dữ liệu không đơn thuần là câu chuyện công nghệ. Đó là kiến trúc phát triển quốc gia mới, liên quan đến cách một quốc gia thiết kế hạ tầng, quản trị, nguồn nhân lực, khung niềm tin và khả năng chuyển đổi thông tin thành giá trị một cách an toàn, có trách nhiệm và quy mô lớn," ông Raymond Gordon nhấn mạnh.

Hội thảo đặt ra 4 câu hỏi lớn: Mô hình kinh tế dữ liệu nào phù hợp với quốc gia tăng trưởng nhanh như Việt Nam? Dữ liệu tạo năng suất bằng cơ chế nào? Làm thế nào đo lường tài sản dữ liệu? Cần khung pháp lý gì để khai thác dữ liệu an toàn và minh bạch?

Ban tổ chức kỳ vọng 3 hướng hợp tác dài hạn. Thứ nhất là nghiên cứu kinh tế dữ liệu theo chuẩn OECD, EU, Anh, Australia. Thứ hai là hợp tác quản trị và an ninh dữ liệu. Thứ ba là đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao về phân tích dữ liệu và trí tuệ nhân tạo.

"Đây không chỉ là hợp tác giữa các viện, trường và chuyên gia. Đây là mong muốn xây dựng một Mạng lưới quốc tế về Kinh tế dữ liệu, lấy Việt Nam làm điểm kết nối khu vực Đông Nam Á," Thiếu tướng Nguyễn Ngọc Cương nhấn mạnh.

Trung tâm Dữ liệu Quốc gia sẽ tạo lớp dữ liệu tin cậy cho Chính phủ số. Trung tâm cung cấp hạ tầng cho AI và dịch vụ số. Trung tâm chuẩn hóa kết nối dữ liệu toàn quốc và bảo đảm chủ quyền dữ liệu.

Bên cạnh trao đổi học thuật, ban tổ chức hội thảo kỳ vọng đặt nền móng cho hợp tác quốc tế về kinh tế dữ liệu. Việt Nam muốn kết nối với các trường đại học hàng đầu, cơ quan hoạch định chính sách và doanh nghiệp công nghệ toàn cầu.

Việt Nam bước vào Kỷ nguyên dữ liệu với quyết tâm lớn. Dữ liệu sẽ trở thành động lực tăng trưởng, tài sản kinh tế và hạ tầng chiến lược. Đây là bước đi quan trọng để phát triển kinh tế dữ liệu và tạo nền tảng bứt phá trong thập kỷ tới.