'Làm sạch' dữ liệu 50 triệu thửa đất trước 15/12

Theo Bộ NN&MT, dự kiến các cơ quan chức năng sẽ hoàn thành nhập liệu, kết nối dữ liệu cho khoảng 50 triệu thửa đất trước ngày 15/12, phần còn lại cơ bản hoàn thành trong năm 2026.

Ông Trần Đức Thắng, quyền Bộ trưởng Nông nghiệp và Môi trường. Ảnh: VGP/Nhật Bắc.

Tại Hội nghị trực tuyến Chính phủ với địa phương sáng nay, ông Trần Đức Thắng, quyền Bộ trưởng Nông nghiệp và Môi trường (NN&MT), đã báo cáo Chính phủ nhiều nội dung liên quan đến lĩnh vực thuộc thẩm quyền, trong đó có chương trình xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai quốc gia.

Theo cập nhật của ông Thắng, Bộ NN&MT, Bộ Công an cùng các địa phương đã triển khai công việc này hơn 1 tháng và tiến độ đang rất tốt. Dự kiến các cơ quan chức năng sẽ hoàn thành nhập liệu và kết nối dữ liệu cho khoảng 50 triệu thửa đất trước ngày 15/12, phần còn lại sẽ cơ bản hoàn thành trong năm 2026.

Chiến dịch làm sạch cơ sở dữ liệu đất đai trên phạm vi toàn quốc được Bộ NN&MT phối hợp cùng Bộ Công an triển khai từ 1/9 và dự kiến kéo dài đến 30/11. Theo Bộ NN&MT, đây không chỉ là cuộc tổng kiểm kê lớn nhất từ trước đến nay, mà còn được kỳ vọng mở ra giai đoạn mới trong quản lý đất đai và minh bạch hóa thị trường bất động sản.

Cơ quan chức năng sẽ rà soát, bổ sung và chỉnh lý cơ sở dữ liệu đất đai, cập nhật thông tin thửa đất và thẻ căn cước của chủ sử dụng, chủ sở hữu. Các giấy tờ sẽ được số hóa để tạo lập dữ liệu. Đồng thời, thông tin thửa đất sẽ được đối soát với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và tích hợp lên ứng dụng VNeID để người dân xác nhận.

Theo kế hoạch, khoảng 49,7 triệu thửa đất tại 2.342 xã sẽ được phân loại thành 3 nhóm. Nhóm 1 bao gồm các thừa đất có dữ liệu đã chuẩn xác, đang sử dụng ổn định. Nhóm 2 gồm đất đã có dữ liệu nhưng cần bổ sung, xác thực thông tin chủ sử dụng. Nhóm 3 gồm những thửa đất có dữ liệu không thể sử dụng, buộc phải xây dựng lại từ đầu.

Đồng thời, 34 tỉnh, thành phố trọng điểm sẽ đồng bộ dữ liệu về Trung ương, thống nhất với cơ sở dữ liệu quốc gia về đất đai, sau đó kết nối và chia sẻ với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư cùng các bộ, ngành liên quan.

Mới đây, Bộ Xây dựng cũng đã ban hành Quyết định số 1253 về kế hoạch triển khai nâng cấp hệ thống thông tin về nhà ở và thị trường bất động sản.

Cơ quan này cho rằng thị trường bất động sản nhiều năm qua đã và đang gặp phải tình trạng thông tin phân tán, thiếu đồng bộ. Dữ liệu về giá nhà, nguồn cung, giao dịch, quy hoạch... thường nằm rải rác ở các địa phương, khó khai thác hoặc chưa được cập nhật kịp thời. Điều này không chỉ gây khó cho cơ quan quản lý mà còn khiến nhà đầu tư, doanh nghiệp và người dân gặp rủi ro khi ra quyết định.

Do đó, Bộ Xây dựng quyết định sẽ hoàn thiện, nâng cấp hệ thống thông tin về nhà ở và thị trường bất động sản thành nền tảng số thống nhất, đồng bộ, kết nối liên thông với các cơ sở dữ liệu quốc gia và chuyên ngành.

Đáng chú ý, Bộ hướng đến mục tiêu sẽ đảm bảo 100% dữ liệu về nhà ở và thị trường bất động sản được cập nhật "đúng, đủ, sạch, sống", đảm bảo an toàn, bảo mật thông tin, sẵn sàng tích hợp, khai thác trên môi trường số. Ngoài ra, việc ứng dụng công nghệ còn giúp các cơ quan ban ngành có thể hỗ trợ, dự báo, phân tích xu hướng thị trường bất động sản.