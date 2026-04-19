Làm rõ vụ nổ súng khi va chạm giao thông ở Hưng Yên

  • Chủ nhật, 19/4/2026 11:53 (GMT+7)
Tối 18/4, Công an xã Nghĩa Trụ, Hưng Yên thông tin, ngày 7/4, tiếp nhận tin báo của người dân về vụ tai nạn giao thông xảy ra trên đường Kinh Đô 1 (khu đô thị Vinhomes Ocean Park 2, xã Nghĩa Trụ, tỉnh Hưng Yên).

Qua xác minh ban đầu, vụ tai nạn giao thông xảy ra giữa ôtô BKS 30B-220.65 và xe môtô BKS 21E1-342.40 do anh Trần Bảo Vũ (sinh năm 1999, trú tại Lào Cai) điều khiển. Hậu quả, anh Vũ bị xây xát nhẹ, hai phương tiện hư hỏng; xe ôtô sau đó rời khỏi hiện trường.

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, Công an xã Nghĩa Trụ đã khẩn trương bảo vệ hiện trường, thu thập thông tin, trích xuất camera để phục vụ điều tra. Qua đó, lực lượng chức năng xác định có dấu hiệu sử dụng trái phép vũ khí, đối tượng là người nước ngoài, có biểu hiện manh động, tiềm ẩn nguy cơ mất an ninh trật tự.

Hình ảnh trích xuất từ camera ghi lại diễn biến vụ va chạm giao thông.

Kết quả điều tra bước đầu cho thấy, sau va chạm, một người đàn ông quốc tịch Trung Quốc đã dùng súng ngắn bắn một phát từ trong ôtô ra ngoài. Nhân chứng cho biết đối tượng có biểu hiện kích động, thao tác lên đạn; khi có người tiếp cận thì phát sinh tiếng nổ nhưng không gây thiệt hại về người.

Sau đó, đối tượng cùng một phụ nữ nhanh chóng rời khỏi hiện trường. Tại hiện trường, lực lượng chức năng thu giữ một vỏ đạn và đã trưng cầu giám định.

Cán bộ Phòng An ninh kinh tế phối hợp cùng Công an xã Nghĩa Trụ ghi lời khai đối tượng YU HAIYANG (sinh năm 1988, quốc tịch Trung Quốc).

Trước tính chất phức tạp của vụ việc, Công an xã Nghĩa Trụ đã báo cáo Công an tỉnh, đồng thời phối hợp các đơn vị nghiệp vụ triển khai truy tìm.

Qua xác minh phương tiện và dữ liệu camera, cơ quan Công an xác định xe ôtô liên quan do Nguyễn Thị Nõn (sinh năm 1994, trú tại Hưng Yên) đứng tên, chồng là YU HAIYANG (sinh năm 1988, quốc tịch Trung Quốc).

Mặc dù đối tượng liên tục di chuyển qua nhiều địa bàn, thay đổi phương tiện nhằm che giấu hành tung, đến chiều 8/4/2026, lực lượng công an đã phối hợp Công an tỉnh Nghệ An dừng phương tiện, đưa các đối tượng về làm việc.

Tại cơ quan công an, bước đầu xác định YU HAIYANG đã sử dụng súng ngắn bắn một phát sau va chạm giao thông rồi bỏ trốn. Trong quá trình lẩn trốn, đối tượng khai đã vứt khẩu súng xuống sông Hồng (khu vực bến phà Bình Minh, xã Mễ Sở, tỉnh Hưng Yên) nhằm phi tang.

Công an xã đưa đối tượng dựng lại hiện trường.

Hiện Công an xã Nghĩa Trụ đã hoàn thiện hồ sơ, chuyển cơ quan có thẩm quyền tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

Nguyễn Hiền/VOV.VN

