Nổ súng trong phòng khách sạn ở Vĩnh Long

Chiều 17/3, Công an tỉnh Vĩnh Long thông tin về vụ việc đánh nhau có liên quan đến súng và ma túy tại một khách sạn ở phường Cái Vồn.
Cụ thể, chiều 16/3, bảo vệ khách sạn nghe tiếng nổ lớn giống như tiếng súng phát ra tại phòng 210.
Tiến hành kiểm tra, bảo vệ khách sạn phát hiện 3 đối tượng đánh nhau. Khi nghe truy hô, thì cả 3 đối tượng bỏ chạy.
Nhận được tin báo, Công an phường Cái Vồn đến kiểm tra, phát hiện tại hiện trường có một vật giống súng, 2 vỏ đạn bằng kim loại, số tiền 106 triệu đồng, 3 túi nylon chứa tinh thể nghi ma túy và một số tang vật khác có liên quan.
Sách về Pháp luật
Cuốn sách chuyên khảo "Bảo vệ quyền lợi của người thứ ba ngay tình" phân tích các khía cạnh của việc bảo vệ quyền lợi của người thứ ba ngay tình một cách hợp lý, toàn diện; có so sánh với pháp luật một số nước trên thế giới, xem xét thực tiễn áp dụng tại Việt Nam; từ đó đưa ra một số kiến nghị, đề xuất có giá trị từ nhiều góc độ.