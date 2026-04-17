Làm rõ 3 đối tượng cạy cốp xe của người dân ở điểm check-in tại Mũi Né

Ngày 16/4, Công an phường Mũi Né cho biết đã làm rõ nhóm 3 đối tượng thực hiện hành vi cạy cốp xe máy của người dân tại điểm chụp ảnh eo gió Mũi Né.
Trước đó, mạng xã hội lan truyền đoạn clip ghi lại cảnh 3 đối tượng có biểu hiện quan sát, sau đó lén lút tiếp cận và cạy cốp xe máy của người dân tại khu vực này.
3 đối tượng có hành vi cạy cốp xe máy của người đến chụp ảnh tại eo gió Mũi Né.
Đây là điểm check-in thu hút đông người dân, du khách đến tham quan, chụp ảnh. Đoạn video được đăng tải lên mạng xã hội và kèm theo cảnh báo người dân nâng cao cảnh giác khi đến khu vực.
Tiếp nhận thông tin, Công an phường Mũi Né nhanh chóng vào cuộc xác minh. Qua rà soát, lực lượng chức năng xác định 3 đối tượng liên quan gồm T.V.S, P.Q.H và N.X.L cùng ngụ phường Mũi Né.
Cơ quan công an đã làm việc với 3 đối tượng. Bước đầu, các đối tượng thừa nhận hành vi cạy cốp xe máy của người dân nhưng chưa lấy được tài sản.
Hiện Công an phường Mũi Né tiếp tục củng cố hồ sơ, làm rõ vụ việc.
Luật Tư pháp người chưa thành niên được xây dựng mang tính nhân văn và tiến bộ, bao gồm các quy định về xử lý chuyển hướng, hình phạt đối với người chưa thành niên phạm tội; thủ tục tố tụng đối với người chưa thành niên là người bị tố giác, người bị kiến nghị khởi tố, người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp, người bị buộc tội, bị hại, người làm chứng...