Làm rõ 3 đối tượng cạy cốp xe của người dân ở điểm check-in tại Mũi Né

Công an phường Mũi Né (Lâm Đồng) nhanh chóng xác định 3 đối tượng cạy cốp xe của người dân và bị quay clip tại khu vực eo gió Mũi Né.

Ngày 16/4, Công an phường Mũi Né cho biết đã làm rõ nhóm 3 đối tượng thực hiện hành vi cạy cốp xe máy của người dân tại điểm chụp ảnh eo gió Mũi Né.

Trước đó, mạng xã hội lan truyền đoạn clip ghi lại cảnh 3 đối tượng có biểu hiện quan sát, sau đó lén lút tiếp cận và cạy cốp xe máy của người dân tại khu vực này.

Đây là điểm check-in thu hút đông người dân, du khách đến tham quan, chụp ảnh. Đoạn video được đăng tải lên mạng xã hội và kèm theo cảnh báo người dân nâng cao cảnh giác khi đến khu vực.

Tiếp nhận thông tin, Công an phường Mũi Né nhanh chóng vào cuộc xác minh. Qua rà soát, lực lượng chức năng xác định 3 đối tượng liên quan gồm T.V.S, P.Q.H và N.X.L cùng ngụ phường Mũi Né.

Cơ quan công an đã làm việc với 3 đối tượng. Bước đầu, các đối tượng thừa nhận hành vi cạy cốp xe máy của người dân nhưng chưa lấy được tài sản.

Hiện Công an phường Mũi Né tiếp tục củng cố hồ sơ, làm rõ vụ việc.