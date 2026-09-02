Làm gì khi con càng lớn càng ngại đọc sách?

Liên hệ thực tế: Cha mẹ nên giải thích rõ mối liên hệ giữa đọc sách và tương lai của con. Nếu con đang nghĩ về đại học hoặc định hướng nghề nghiệp, hãy thảo luận cởi mở, chân thành về những cách mà việc đọc có thể giúp con thành công. Phụ huynh cần lưu ý chỉ nên gợi mở câu chuyện, tránh lên lớp hay dạy đời, hãy để con chủ động đưa ra quan điểm của mình. Ảnh: Vecteezy.

Để con tự chọn sách: Cách tốt nhất để khuyến khích trẻ đọc là cho các em đọc những gì mình thấy hứng thú. Đó có thể là truyện tranh, sách dạy nấu ăn hoặc tiểu thuyết lãng mạn. Những cuốn sách trẻ chọn có thể không phải loại cha mẹ yêu thích. Tuy nhiên, cha mẹ đừng ngăn cản sở thích đó. Đọc sách gì cũng rèn kỹ năng đọc, vì vậy không nên vội đánh giá hay kiểm soát lựa chọn của con. Ảnh: Trần Hiền/Znews.

Tìm sách vừa sức: Cha mẹ nên chọn những cuốn có nội dung đủ hấp dẫn nhưng độ dài, cách dùng từ và độ phức tạp phù hợp với lứa tuổi và khả năng đọc của con. Khi đọc một cuốn sách không quá khó, trẻ có thể theo kịp nội dung, duy trì hứng thú và có thêm động lực để tiếp tục đọc. Khi khả năng đọc được cải thiện, cha mẹ có thể giới thiệu những cuốn dài và có nội dung phức tạp hơn. Ảnh: Pexels.

Cha mẹ làm gương: Muốn con hình thành thói quen đọc, phụ huynh cũng nên dành thời gian đọc sách. Khi thường xuyên nhìn thấy cha mẹ đọc, trẻ sẽ dễ hình thành thói quen tương tự. Điều này vẫn đúng khi trẻ bước vào THPT, bởi ở tuổi này, các em khó nghe theo lời khuyên nếu cha mẹ không làm điều tương tự. Vì vậy, thay vì chỉ yêu cầu con làm, cha mẹ nên cho con thấy mình cũng duy trì việc đọc. Ảnh: Planbook.

Thảo luận về những gì con đọc: Cha mẹ có thể đặt câu hỏi, khuyến khích con tranh luận và tạo không gian cho những cuộc trò chuyện sâu hơn, qua đó rèn tư duy phản biện cho trẻ. Việc thường xuyên nói về sách còn giúp trẻ duy trì việc đọc. Chẳng hạn, trẻ mắc chứng khó đọc hoặc ADHD có thể thích nói về một câu chuyện hơn là tự đọc. Cha mẹ có thể cho con đọc những đoạn ngắn rồi cùng thảo luận để giúp các em duy trì hứng thú. Ảnh: Pexels.

Tận dụng sở thích mạng xã hội: Nếu con thích nhắn tin với bạn bè và đăng bài trên mạng xã hội, cha mẹ có thể biến những sở thích này thành các bài tập đọc ngắn. Chẳng hạn, phụ huynh có thể khuyến khích con theo dõi một blog và thỉnh thoảng đọc cho bố mẹ nghe những bài viết thú vị. Phụ huynh cũng có thể đề nghị con tìm những từ viết tắt thường được sử dụng khi nhắn tin, sau đó lập bảng giải thích hoặc đố cha mẹ về ý nghĩa của chúng. Ảnh: Pexels.

Tìm một bộ sách đủ cuốn hút: Khi thích cuốn đầu tiên trong một bộ truyện, trẻ có thể tiếp tục đọc những cuốn sau để theo dõi cốt truyện và các nhân vật. Việc không phải làm quen lại với một thế giới, tuyến nhân vật hay cách kể chuyện mới có thể khiến trẻ dễ bắt đầu cuốn tiếp theo hơn. Cha mẹ có thể thử nhiều thể loại và chú ý đến những bộ sách khiến con chủ động muốn đọc tiếp. Ảnh: Đinh Hà/Znews.

Gắn việc đọc với thời sự: Cha mẹ hãy cho trẻ thấy đọc sách và các nội dung khác có thể giúp các em cập nhật những gì đang xảy ra trên thế giới. Nếu trẻ quan tâm đến thể thao, chính trị, người nổi tiếng, âm nhạc hoặc bất kỳ lĩnh vực nào khác, luôn có những nội dung phù hợp để các em đọc. Bên cạnh sách, phụ huynh có thể khuyến khích con đọc báo hoặc đăng ký một tạp chí. Ảnh: Đinh Hà/Znews.

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