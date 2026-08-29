Sách bài tập của thần đồng Vi Thần gây sốt

Bộ sách bài tập toán do Vi Đông Dịch (Vi Thần), nhà toán học ở Đại học Bắc Kinh (Trung Quốc), làm chủ biên đã bán hết 26.000 bản chỉ sau 4 ngày.

Nhà toán học Trung Quốc Vi Đông Dịch. Ảnh: Sohu.

Theo SCMP, Vi Đông Dịch (35 tuổi) bắt đầu nổi tiếng trên mạng xã hội từ năm 2021, sau một đoạn phỏng vấn ngắn ngay tại khuôn viên nhà trường. Trong video, vị phó giáo sư xuất hiện với diện mạo giản dị, tay cầm chai nước lọc 1,5 lít cùng túi bánh bao chay.

Anh chia sẻ mình gắn bó với Đại học Bắc Kinh từ bậc đại học cho đến khi trở thành giảng viên. Dù tính cách có phần hướng nội, sự thản nhiên trước ống kính của anh được đánh giá là phong thái của thiên tài.

Sau khi nổi tiếng, hồ sơ cá nhân của anh được cộng đồng mạng lục lại. Vi Đông Dịch hai lần giành điểm tuyệt đối ở Olympic Toán học quốc tế (IMO) năm 2008 và 2009.

Thời trung học, anh từng khiến thầy giáo sốc vì giải được 23,5 trong 24 bài ở 8 cuộc thi tuyển chọn học sinh giỏi. Điểm đặc biệt là anh dùng phương pháp riêng thay vì theo cách thông thường. Nhờ những thành tích này, cộng đồng mạng ưu ái gọi anh bằng biệt danh "Vi Thần".

Từ năm 2010 đến nay, Vi Đông Dịch tiếp tục học đại học và nghiên cứu sau tiến sĩ tại Đại học Bắc Kinh. Anh từng từ chối các cơ hội du học nước ngoài và giải thích do rào cản tiếng Anh.

Năm 2025, anh lập tài khoản mạng xã hội nhằm cảnh báo các hành vi giả mạo danh tính. Đến ngày 18/8/2026, sau 14 tháng im lặng, tài khoản này đăng tải video đầu tiên hướng dẫn phương pháp giải một bài toán tiểu học.

Sau đó, một người tiết lộ đây là video quảng cáo bộ sách bài tập toán do chính Vi Đông Dịch làm chủ biên và vừa được xuất bản. Bộ sách gồm cuốn dành cho học sinh tiểu học (giá 39,8 nhân dân tệ) và cuốn dành cho học sinh THCS (giá 49,8 nhân dân tệ).

Yếu tố thương mại trong video khiến dư luận nghi ngờ về tính xác thực của thông tin. Tuy nhiên, sau khi Đại học Bắc Kinh lên tiếng xác nhận đây đúng là tài khoản chính chủ của Vi Đông Dịch, phụ huynh đã ồ ạt đặt mua.

Chỉ trong 4 ngày, 26.000 bản sách đã được bán sạch, khiến chủ tài khoản phải ẩn danh mục sản phẩm mà không đưa ra lý do. Dù vậy, phía đại lý phân phối cho biết người tiêu dùng vẫn có thể tìm mua bộ sách này qua các nhà sách chuyên dụng.

Việc Vi Đông Dịch lấn sân sang thị trường tài liệu tham khảo đã tạo ra nhiều luồng ý kiến. Một bộ phận dư luận chỉ trích anh lợi dụng danh tiếng để trục lợi, làm giảm giá trị uy tín học thuật. Ngược lại, nhiều ý kiến lên tiếng ủng hộ và hoan nghênh tinh thần cởi mở, thực tế của anh.

"Tôi không cho rằng Vi Đông Dịch muốn kiếm tiền từ sự nổi tiếng. Nếu có ý định đó, anh ấy đã giàu có từ lâu rồi", một người dùng mạng bình luận.

"Chúng ta nên cảm ơn Vi Thần vì anh ấy sẵn lòng truyền dạy kiến thức cho trẻ em", một ý kiến khác nêu quan điểm.

Một phụ huynh đặt mua sách chia sẻ: "Tôi hy vọng con mình có thể học hỏi và tiếp thu được tinh thần học tập của Vi Thần trên con đường tri thức".