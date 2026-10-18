Làm gì khi bạn thân khiến ta tự nghi ngờ chính mình?

Khi mối quan hệ của tôi với người yêu bắt đầu khăng khít hơn, Jaz bỗng thể hiện thái độ cay nghiệt. Cô ấy bắt đầu buông ra những lời khiến tôi áy náy, cố làm tôi cảm thấy hổ thẹn.

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Mong muốn thực sự của bạn là gì?

Một trong những điều đau lòng nhất mà tôi từng chứng kiến rất nhiều lần trong các hội thảo của mình là việc những người tham gia vô cùng thông minh (thường là phụ nữ) lại luôn nghi ngờ bản thân cùng những quyết định mà họ đưa ra.

Nhiều phụ nữ đơn giản là không tin vào trực giác của mình. Cô ấy có thể nảy sinh ngờ vực về những người khác hoặc khi rơi vào tình huống lạ, nhưng lại không coi trọng linh cảm đó.

Vì vậy, hết lần này đến lần khác cô ấy đều tự đặt mình vào những hoàn cảnh khó xử - dù là công việc không tốt, mối quan hệ tình cảm bất ổn, hay tình bạn độc hại - với suy nghĩ, “Chắc chắn là do mình. Mình mới chính là vấn đề.” Cô ấy muốn tìm ra những người ngưỡng mộ và tin tưởng mình, người mà cô biết sẽ luôn đứng về phía cô - nhưng chính cô ấy thậm chí còn chẳng đứng về phía chính mình.

Tôi hiểu quá rõ cảm giác đó, vì tôi cũng từng là một người như vậy.

Khi mới chuyển đến Virginia, tôi dọn đến sống cùng một người bạn là Jasmine, người tôi quen khi còn làm việc tại FBI. Chồng cô ấy đã bỏ rơi cô và ba đứa con vào một kỳ nghỉ lễ gia đình. Lòng tôi trĩu nặng vì thương cảm, vậy nên khi biết cả hai chúng tôi sẽ tới làm việc ở Thủ đô Washington, tôi đã đề nghị dùng tiền trợ cấp chuyển nhà của mình để hoàn thiện tầng hầm trong căn nhà mà Jaz mới mua, để tôi có thể sống ở đó.

Sau khi dọn vào, tôi gần như trở thành một người chồng thay thế cho Jaz và là một người cha thứ hai cho ba đứa con tuyệt vời của cô. Tôi sơn phòng khách, dọn dẹp nhà cửa, thậm chí còn đi mua thực phẩm ở BJs. Tôi nấu bữa sáng và bữa trưa vào các cuối tuần. Tôi đưa cậu con trai út của cô ấy đến nhà trẻ và giúp cậu con trai cả làm bài tập về nhà sau giờ học.

Sau chín tháng sống cùng Jaz và các con cô, tôi gặp Leif, người sau này trở thành chồng tôi. Leif sống ở Capitol Hill (Washington), cách nhà Jaz ở phía bắc Virginia khoảng một tiếng rưỡi di chuyển. Chúng tôi bắt đầu hẹn hò vào tháng 10, và đến cuối tháng 11, tôi thường nghỉ lại chỗ anh ấy và chỉ về nhà vào ngày hôm sau. Đến tháng 5, Leif và tôi đã mua chung một căn nhà ở Alexandria (Virginia).

Chắc bạn có thể đoán được chuyện gì xảy ra tiếp theo.

Ban đầu, Jaz rất ủng hộ - thậm chí còn vui mừng cho tôi khi tôi gặp được một người đặc biệt. Nhưng khi mối quan hệ của tôi với Leif bắt đầu khăng khít hơn, Jaz bỗng thể hiện thái độ cay nghiệt. Cô ấy bắt đầu buông ra những lời khiến tôi áy náy, cố làm tôi cảm thấy hổ thẹn vì đã nhiều lần “xa nhà”. “Sướng nhỉ!” Cô ấy thường lẩm bẩm khi tôi trở lại nhà vào ngày hôm sau. “Hy vọng cậu đã có chuyến đi chơi thật vui.”

Lúc đầu, tôi cũng cảm thấy mình có lỗi. Jaz cần tôi giúp đỡ, nhưng tôi thì lại không ở bên cô ấy. Nhưng rồi tôi lại nghĩ, chuyện này thật vô lý hết mức. “Tớ đâu phải chồng cậu đâu hả Jaz.” Tôi cất lời. “Nếu cậu cần giúp đỡ, cậu hãy liên lạc với chồng cũ đi.” Dù sao tôi cũng có cuộc sống riêng mà! Tôi là một cô gái trẻ đang yêu. Tôi muốn Jaz vui cho tôi, nhưng hơn tất cả, tôi chỉ muốn cô ấy để tôi được tự do.

Cuối cùng, tôi đã dọn đến sống với Leif và chuyển đồ đạc ra khỏi căn nhà phố của Jaz. Chúng tôi dần dần mất liên lạc.