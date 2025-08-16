Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Xã hội

Lâm Đồng thành lập câu lạc bộ nông dân tỷ phú

  • Thứ bảy, 16/8/2025 06:48 (GMT+7)
  • 15 phút trước

CLB Nông dân tỷ phú ở Lâm Đồng vừa được thành lập quy tụ 67 chủ vườn sầu riêng có doanh thu tiền tỷ trên một năm.

Chiều 15/8, Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Đạ Huoai 2 (Lâm Đồng) tổ chức Lễ công bố thành lập CLB Nông dân tỷ phú và xây dựng “Sổ vàng nghĩa tình”.

CLB Nong dan ty phu anh 1

Bí thư Đảng ủy xã Đạ Huoai 2 (áo khoác cam, giữa) tặng hoa chúc mừng CLB Nông dân tỷ phú.

Theo ông Lê Quang Sơn, Chủ tịch HĐQT, Giám đốc HTX Nông nghiệp Du lịch miệt vườn Hà Lâm, CLB bước đầu quy tụ 67 thành viên là những nông dân vừa sản xuất giỏi, vừa tiên phong áp dụng kỹ thuật hiện đại, sản xuất theo tiêu chuẩn VietGAP, ứng dụng công nghệ cao và xây dựng mã vùng trồng. Điểm chung của họ là có vườn sầu riêng đạt doanh thu từ 700 triệu đến 1 tỷ đồng/ha/năm.

Ông Sơn cho biết, CLB đặt mục tiêu đến năm 2030, 100% diện tích sầu riêng của xã đạt mức thu nhập này, từng bước hình thành vùng sản xuất hàng hóa quy mô lớn, đáp ứng tiêu chuẩn quốc tế. Đây được xem là lực lượng nòng cốt, không chỉ thúc đẩy kinh tế nông nghiệp phát triển bền vững mà còn nâng cao thu nhập, khẳng định thương hiệu nông sản Đạ Huoai trên thị trường.

Đặc biệt, CLB còn dành một phần nguồn lực xây dựng quỹ nhân đạo nhằm hỗ trợ những hoàn cảnh khó khăn, lan tỏa tinh thần đoàn kết, sẻ chia trong cộng đồng nông dân thời kỳ mới.

CLB Nong dan ty phu anh 2

Nhiều tập thể, cá nhân đóng góp vào “Sổ vàng nghĩa tình”, với tổng số tiền 106 triệu đồng.

Cũng tại buổi lễ, Ủy ban MTTQ xã phát động chương trình “Sổ vàng nghĩa tình” - nơi ghi nhận và tôn vinh các tập thể, cá nhân, doanh nghiệp, nhà hảo tâm có đóng góp cho công tác an sinh xã hội, hỗ trợ hộ nghèo, gia đình chính sách và các trường hợp hoạn nạn.

Ngay trong ngày đầu ra mắt, “Sổ vàng nghĩa tình” đã nhận được 106 triệu đồng từ sự chung tay của nhiều tổ chức và cá nhân.

Cận cảnh nơi nuôi gà lôi trắng của anh nông dân bị tuyên 6 năm tù

Nơi anh Thái Khắc Thành nhân giống thành công 10 con gà lôi trắng là khu chuồng rộng khoảng 20m2, được dựng ngay trước sân nhà.

45:2672 hôm qua

Anh nông dân bán gà lôi trắng: 'Chuyến trở về nhà này cứ như giấc mơ'

“Tôi mong muốn ở phiên phúc thẩm tới sẽ được xử mức án nhẹ nhất để có cơ hội làm lại cuộc đời”, anh Thái Khắc Thành chia sẻ khi được tại ngoại về nhà ở xã Đô Lương, tỉnh Nghệ An.

42:2528 hôm qua

Anh nông dân từ livestream chân chất đến startup triệu đơn

Lương Văn Tuấn, một nông dân vùng cao, đã xây dựng được mô hình bán hàng trực tuyến đạt doanh thu hơn 10 tỷ đồng/năm, kết nối đặc sản Sơn La đến hàng trăm nghìn người.

12:00 31/7/2025

Sách hay về xã hội

Văn minh Việt Nam - nhà dân tộc học Georges Condominas từng nhận xét tác phẩm này là “Cửa sổ để thế giới hiểu về Việt Nam”.

Sách Bàn về Quốc hội - những thách thức của những khái niệm là kết quả của cả một quá trình tích lũy và suy ngẫm của tiến sĩ Nguyễn Sĩ Dũng, nguyên Phó chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội.

https://tienphong.vn/lam-dong-thanh-lap-cau-lac-bo-nong-dan-ty-phu-post1769619.tpo

Thái Lâm/Tiền Phong

CLB Nông dân tỷ phú Lâm Đồng Đạ Huoai Lâm Đồng Nông dân tỷ phú

  • Lâm Đồng

    Lâm Đồng
    • Diện tích: 9.773,5 km²
    • Dân số: 1.246.200
    • Phân chia hành chính: 2 thành phố, 10 huyện
    • Vùng: Tây Nguyên
    • Mã điện thoại: 263
    • Biển số xe: 49

Đọc tiếp

Bạn có thể quan tâm

XEM NHIỀU

Xem thêm

Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

Từ chối Đồng ý