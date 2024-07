Lady Gaga, Celine Dion gây ấn tượng ở lễ khai mạc Olympic Paris 2024

Trước đó, khi đáp chuyến bay đến Pháp, giọng ca My Heart Will Go On được người dân chào đón nồng nhiệt. Theo nguồn tin TMZ, Dion nhận cát-xê 2 triệu USD cho một bài hát. Ngoài thù lao hậu hĩnh, ban tổ chức Thế vận hội mùa hè còn chi trả khoản phí di chuyển bằng máy bay phản lực, du thuyền, và các chi phí khác trong những ngày Dion ở đây. Ảnh: Today.