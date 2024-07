Adele đính hôn

Nguồn tin The Sun tiết lộ Adele đã được doanh nhân Rich Paul cầu hôn và đeo vào tay chiếc nhẫn kim cương 4 carat.

Theo The Sun, Adele được doanh nhân Rich Paul cầu hôn vào tuần trước và ca sĩ đã nói "em đồng ý" ngay lập tức. Nguồn tin tiết lộ Adele đã gọi FaceTime thông báo tin vui cho gia đình, bạn bè.

"Rich lên kế hoạch cầu hôn bạn gái tại quê nhà, tặng cô ấy chiếc nhẫn kim cương 4 carat tuyệt đẹp. Họ ăn mừng với rượu sâm banh tại nhà hàng Chiltern Firehouse vào tối hôm sau. Bạn bè mong đợi đôi uyên ương tổ chức bữa tiệc linh đình vào cuối năm sau", nguồn tin cho biết.

Adele được doanh nhân Rich Paul cầu hôn. Ảnh: The Sun.

Trước đó, cả hai nhiều lần làm rộ tin đính hôn khi Adele được nhìn thấy đeo nhẫn ở ngón áp út khi tham dự Brit Awards. Trong concert ở Las Vegas (Mỹ), giọng ca Someone Like You gọi Rich Paul là "chồng". Cô cũng nói đùa trong một show hài kịch của bạn thân rằng cô mới cưới.

Adele nên duyên với doanh nhân Rich Paul thông qua sự giới thiệu của bạn bè. Cả hai công khai quan hệ vào tháng 7/2021 khi đi xem chung kết NBA giữa Milwaukee Bucks và Phoenix Suns. Nguồn tin E! News tiết lộ Adele hạnh phúc khi được ở bên Paul, cả hai tính đến tương lai xa hơn.

Theo The Sun, Rich Paul là quản lý của nhiều ngôi sao bóng rổ nhà nghề Mỹ như LeBron James, Anthony Davis, Ben Simmons và John Wall. Trước khi yêu Adele, anh đã có 3 con. Khối tài sản của anh ước tính 100 triệu bảng Anh (hơn 128 triệu USD ).

Trong khi đó, Adele có con trai 11 tuổi từ cuộc hôn nhân trước với Simon Konecki. Sau khi bố mẹ ly hôn, bé Angelo chủ yếu sống cùng mẹ. Năm 2022, Adele tậu biệt thự đắt đỏ ở Beverly Hills để sống cùng con trai và người yêu hiện tại.