'Ảnh đế' Yoo Ah In bị điều tra cáo buộc tấn công tình dục

Yoo Ah In bị tố cáo tấn công tình dục người đàn ông 30 tuổi. Đại diện pháp lý của diễn viên đã lên tiếng về chuyện này.

Chosun đưa tin vào ngày 25/7, sở cảnh sát Yongsan ở Seoul (Hàn Quốc) tiến hành điều tra Yoo Ah In với cáo buộc tấn công tình dục đồng giới. Luật hiện hành của Hàn Quốc quy định, tấn công tình dục đồng giới được coi là hành vi tương tự hiếp dâm.

Theo đó, anh A (30 tuổi) tố bị nam diễn viên tấn công tình dục trong lúc đang ngủ tại căn hộ ở Yongsan vào ngày 14/7. Khi nhận ra bản thân bị xâm hại, anh A ngay lập tức làm ơn tố cáo lên cơ quan công an.

"Căn hộ được đề cập là nơi ở của bên thứ 3, chứ không phải nhà ông Yoo hay ông A. Có những người đàn ông khác có mặt tại hiện trường vào thời điểm xảy ra vụ việc. Cảnh sát đang điều tra khả năng anh Yoo cũng có thể đã phạm tội trong lúc say rượu", nguồn tin cho biết.

Yoo Ah In liên tiếp dính bê bối. Ảnh: Chosun.

Trả lời truyền thông sáng 26/7, đại diện pháp lý của Yoo Ah In cho biết: "Nội dung khiếu nại liên quan đến ông Yoo là không đúng sự thật. Chúng tôi yêu cầu bạn không đưa ra những suy đoán sai lệch về cuộc sống riêng tư của diễn viên".

Hiện, ngoài cáo buộc trên, Yoo Ah In đang bị xét xử tội danh sử dụng ma túy. Nam diễn viên bị cáo buộc thường xuyên sử dụng một số loại ma túy, bao gồm propofol, midazolam, ketamine, cocaine... tổng cộng 181 lần từ tháng 9/2020 đến tháng 3/2022. Chưa hết, anh này còn bị buộc tội mua trái phép hơn 1.100 viên thuốc ngủ theo toa dưới tên người khác từ tháng 5/2021 đến tháng 9/2022.

Hôm 24/7, cơ quan công tố yêu cầu mức án 4 năm tù giam đối với Yoo Ah In, phạt 2 triệu won và phạt bổ sung 1,5 triệu won. Trong phiên tòa cuối cùng ngày 25/7, phía Yoo Ah In kêu gọi sự khoan hồng, cho rằng anh bị trầm cảm, rối loạn lo âu, mất ngủ và nhiều dấu hiệu tâm lý bất ổn khác.

Yoo Ah In sinh năm 1986, tên thật Uhm Hong Sik. Anh nổi tiếng từ nhiều bộ phim như Sungkyunkwan Scandal, Punch (2011), Secret Affair (2014), Veteran (2015), The Throne (2015), Six Flying Dragons (2015-2016), Burning (2018), #Alive (2020) hay gần đây là Hellbound.

Yoo Ah In có hai lần trở thành ảnh đế khi thắng giải Nam diễn viên chính xuất sắc tại Giải thưởng Điện ảnh Rồng Xanh - giải được mệnh danh Oscar Hàn Quốc.