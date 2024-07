Celine Dion sẽ diễn ở Olympic Paris 2024

Nguồn tin TMZ cho biết Celine Dion được trả 2 triệu USD cho mỗi bài hát khi biểu diễn ở Thế vận hội Paris 2024.

Theo Variety, Celine Dion sẽ biểu diễn trong lễ khai mạc Thế vận hội Paris 2024 (Olympic Paris 2024) vào ngày 26/7 theo giờ Pháp. Đây sẽ là màn trình diễn đầu tiên của diva kể từ khi dừng lịch trình lưu diễn và rời xa ánh đèn sân khấu vì được chẩn đoán mắc hội chứng người cứng vào tháng 12/2022.

Giọng ca My Heart Will Go On đã có mặt ở Paris, lưu trú trong khách sạn Royal Monceau gần đại lộ Champs-Élysées, nơi Lady Gaga - một nghệ sĩ khác được đồn đoán sẽ xuất hiện ở Olympic - đang ở. Các chi tiết cụ thể về buổi biểu diễn của Dion đang được giữ bí mật.

Celine Dion đã có mặt ở Pháp. Ảnh: BackGrid.

Nguồn tin TMZ tiết lộ rằng Dion nhận cát-xê 2 triệu USD cho một bài hát. Hiện chưa rõ cô sẽ biểu diễn bao nhiêu ca khúc. Ngoài thù lao hậu hĩnh, ban tổ chức Thế vận hội Paris còn chi trả khoản phí di chuyển bằng máy bay phản lực, du thuyền, và các chi phí khác khi Dion đến Pháp.

"Chúng tôi được biết Celine đang cảm thấy ổn. Đây là điều đáng mừng, vì như mọi người biết đấy, cô ấy mắc hội chứng người cứng trong nhiều năm nay. Đây là căn bệnh gây suy nhược, khiến cơ thể co cứng rất đau đớn", tờ báo viết.

Trước đó, trong phim tài liệu I Am: Celine Dion, diva hàng đầu thế giới cho biết sẽ sớm trở lại sân khấu. Trả lời tạp chí Vogue Pháp hồi tháng 4, Celine bày tỏ: "Tôi chọn làm việc bằng cả cơ thể và tâm hồn, từ đầu đến chân. Tôi muốn trở thành phiên bản tốt nhất của chính mình. Mục tiêu của tôi là được nhìn thấy Tháp Eiffel lần nữa".

Rất có thể Celine sẽ biểu diễn ngay trước công trình kiến ​​trúc nổi tiếng này, vì lễ khai mạc sẽ được tổ chức dọc bờ sông Seine.