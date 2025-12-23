Lạc Hồng - nơi ‘con Lạc cháu Hồng’ viết tiếp huyền thoại

Lạc Hồng 900 LX không chỉ là một chiếc xe, mà là lời khẳng định về việc sản phẩm của thương hiệu ôtô Việt Nam có thể sánh ngang với chiếc xe sang trọng bậc nhất thế giới.

Lạc Hồng 900 LX xuất hiện như biểu tượng mang nhiều tầng ý nghĩa: Từ khát vọng xây dựng thương hiệu ôtô Việt Nam ngang tầm thế giới, đến sự kết tinh của văn hóa, lịch sử và công nghệ hiện đại.

Niềm tự hào Việt Nam

Trong lịch sử ngành ôtô thế giới, mỗi quốc gia lớn đều có một biểu tượng đại diện cho niềm kiêu hãnh dân tộc. Nếu Rolls-Royce là hiện thân cho sự sang trọng đến từ Anh Quốc, Cadillac “The Beast” thể hiện sức mạnh quyền uy của nước Mỹ, Hongqi mang niềm tự hào Trung Quốc - thì nay, Việt Nam có đại diện của riêng mình. Lạc Hồng - thương hiệu xe sang thuần điện đầu tiên của châu Á, dòng xe cao cấp nhất của VinFast, được định vị ngang tầm và vượt trên chuẩn mực từng tồn tại ở thị trường Việt Nam.

Lạc Hồng 900 LX được định vị là dòng xe siêu sang sánh ngang nhiều mẫu xe hàng đầu thế giới.

Nhiều câu chuyện thú vị về những dòng xe mang đậm “bản sắc” và “niềm tự hào” của quốc gia, khiến khát khao về thương hiệu xe của người Việt trở thành niềm mong ước cháy bỏng. Niềm mong ước đó phần nào được thỏa mãn khi VinFast ra đời và trở nên thăng hoa với sự xuất hiện của Lạc Hồng 900 LX.

Một buổi sáng Hà Nội cuối năm, khi sương sớm còn bảng lảng trên mặt hồ Gươm. Bất chợt, một tia sáng vàng rực cắt màn sương - logo cánh chim Lạc Hồng trên lưới tản nhiệt bừng lên như ngọn lửa thiêng từ trống đồng Ngọc Lũ nghìn năm trước. Đó là thời điểm mẫu xe Lạc Hồng 900 LX chính thức lăn bánh. Tên gọi Lạc Hồng 900 LX mang theo chiều sâu lịch sử - bắt nguồn từ truyền thuyết “con Lạc cháu Hồng”, khẳng định cội nguồn dân tộc và khát vọng vươn mình ra thế giới. Đây là mẫu SUV điện hạng sang, được chế tác giới hạn, dành riêng cho nguyên thủ và những sự kiện mang tầm vóc quốc gia, quốc tế. Lạc Hồng 900 LX là biểu tượng cho tinh thần “Mãnh liệt Việt Nam” trong kỷ nguyên hội nhập.

Lạc Hồng 900 LX - kiệt tác đầu bảng của VinFast

Hội tụ chất liệu xa xỉ bậc nhất - từ gỗ Golden Nanmu nghìn năm, da Nappa thêu vàng, đến khoang thương gia được tối ưu cho nguyên thủ, Lạc Hồng 900 LX được ví như “dinh thự di động”, là “kiệt tác đầu bảng” của hãng xe VinFast.

Ngay từ ánh nhìn đầu tiên, Lạc Hồng 900 LX gây ấn tượng với ngoại hình bề thế toát lên khí chất uy quyền.

Mẫu xe sang của VinFast có kích thước vượt trội: Dài hơn 5,3 m, trục cơ sở 3.349 mm, cùng những đường nét tôn lên dáng vẻ uy nghiêm. Điểm nhấn đặc biệt ở đầu xe là logo hình chim Lạc được mạ vàng sáng lấp lánh. Biểu tượng quyền uy vừa gợi nhắc tinh hoa văn hóa Việt, vừa thể hiện khát vọng bay cao, bay xa và tinh thần sẵn sàng tiên phong để vươn lên đỉnh cao mới.

Cụm ca-lăng trên Lạc Hồng 900 LX có thiết kế dựng đứng với họa tiết mô phỏng trống đồng Đông Sơn và hình ảnh hàng tre tạo nên sự khác biệt. Đây không chỉ là chi tiết thẩm mỹ mà còn gửi gắm tinh thần dân tộc, khiến chiếc SUV sang trọng mang đậm màu sắc Việt Nam.

Khoang lái được thiết kế theo phong cách tối giản gợi cảm giác sang trọng, thanh lịch.

Không gian bên trong xe sử dụng gỗ Golden Nanmu - loại gỗ hiếm từng được dùng trong hoàng cung. Với vân gỗ ánh kim độc đáo và độ bền gần như vĩnh cửu, đây chính là chi tiết nâng tầm đẳng cấp “dinh thự di động”.

Ghế da Nappa cao cấp với logo chim Lạc thêu chỉ vàng trên tựa đầu và lưng ghế thể hiện sự tỉ mỉ trong chế tác. Các chức năng sưởi, làm mát và bệ tỳ chân cho ghế thương gia biến mỗi hành trình trên Lạc Hồng 900 LX thành trải nghiệm nghỉ dưỡng sang trọng.

Khoang hành khách được tách biệt với buồng lái nhờ vách ngăn kính cách âm, tích hợp rèm điện và hệ thống điện đàm hiện đại. Không gian phía sau trở thành phòng khách di động, nơi chủ nhân có thể làm việc hoặc nghỉ ngơi với sự riêng tư tối ưu.

Nội thất của Lạc Hồng 900 LX được làm từ chất liệu đắt đỏ hàng đầu thế giới, khẳng định đẳng cấp của chủ sở hữu.

Tay nắm cửa, bệ cửa, vô lăng, cửa gió điều hòa… đều được mạ vàng thật, phản chiếu lấp lánh ở mọi góc nhìn. Công đoạn này được các nghệ nhân Việt chế tác tỉ mỉ, khẳng định sự xa hoa dành cho giới thượng lưu.

Hàng ghế sau chỉnh điện độc lập 10 hướng, nhớ 2 vị trí, tựa lưng ngả sâu kèm bệ tỳ chân. Nhiều khách hàng trải nghiệm nhận xét, độ thoải mái của Lạc Hồng 900 LX có thể sánh, thậm chí vượt những dòng ôtô danh tiếng.

Đặc biệt, Lạc Hồng 900 LX bản chống đạn đạt chuẩn VPAM VR7, có khả năng chống súng trường AK-47, chịu mìn và lựu đạn. Trung tâm kiểm thử hàng đầu Beschussamt Ulm của Đức đã thử nghiệm với hàng trăm phát đạn và nhiều vụ nổ trực tiếp vẫn không xuyên thủng được lớp vỏ chống đạn. Đây là tiêu chuẩn bảo vệ vốn chỉ thấy trên các xe nguyên thủ.

Với những trang bị cao cấp, công nghệ hiện đại và được chế tác tỉ mỉ đến từng chi tiết, Lạc Hồng 900 LX không đơn giản là một chiếc xe. Nó còn là “tuyên ngôn” của một dân tộc từng chỉ được biết đến qua những cuộc chiến tranh, nay đứng ngang hàng với những đế chế ôtô lâu đời nhất thế giới.