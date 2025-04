Lá thư của người sống sót trong vụ chìm tàu Titanic có giá kỷ lục

Bức thư do một người sống sót sau thảm họa chìm tàu Titanic năm 1912 viết vừa được bán với giá kỷ lục 300.000 bảng Anh.

Đại tá Archibald Gracie - hành khách khoang hang nhất - là tác giả cuốn The Truth About the Titanic (tạm dịch: Sự thật về tàu Titanic), kể lại trải nghiệm về thảm kịch ngày 15/4/1912 đã cướp đi sinh mạng của 1.500 người đang trên đường tới New York (Mỹ).

Ông có một lá thư dài 4 mặt viết vào ngày 10/4/1912 - ngày ông lên tàu, Guardian đưa tin. Lá thư được đóng dấu bưu điện Queenstown lúc 15h45 chiều 11/4/1912 và London vào ngày 12/4/1912. "Đây là con tàu tuyệt vời, nhưng tôi sẽ đợi đến khi hành trình kết thúc trước khi đưa ra nhận xét về nó", lá thư có đoạn.

Tại buổi đấu giá hôm 26/4 của Henry Aldridge and Son, vật phẩm này được bán với giá 300.000 bảng Anh, cao gấp 5 lần mức giá dự kiến 60.000 bảng. Henry Aldridge and Son cho biết đây là con số kỷ lục liên quan tới một bức thư được viết trên tàu Titanic.

Bức thư của Đại tá Archibald Gracie chưa từng được rao bán trước đây. Ảnh: Henry Aldridge & Son/PA.

Thư từ những người sống sót theo lời kể của ông Gracie hiếm khi xuất hiện trên thị trường. Trước đó, món đồ này chưa từng được rao bán.

Theo thông tin, ông Gracie “dành phần lớn thời gian giúp đỡ nhiều phụ nữ không có người đi cùng”, trong đó có một phụ nữ và 3 chị em gái sống sốt.

Vào ngày 14/4/1912, ông chơi bóng quần và bơi trên tàu Titanic trước khi đến nhà thờ và giao lưu. Vào khoảng 23h40, ông giật mình tỉnh dậy và phát hiện động cơ của tàu không hoạt động. Ông đã giúp phụ nữ và trẻ em lên xuồng cứu sinh và lấy chăn cho họ trước khi con tàu chìm.

Ông Gracie tìm cách trèo lên một chiếc xuồng bị lập úp cùng vài chục người đàn ông khác. Có những người bơi xung quanh họ nhưng những người trên xuồng đã quyết định rời đi vì sợ ngập xuồng.

"Thật may là không có ai khiển trách chúng tôi vì đã không giúp đỡ họ. Một giọng nói nam đã đáp lại lời từ chối: 'Được rồi các chàng trai, chúc may mắn và Chúa phù hộ các bạn'", ông kể lại, cho biết thêm một nửa số người trên xuồng sau đó đã chết vì kiệt sức, thời tiết lạnh giá và rơi khỏi xuồng.