Lá nhàu chữa được bệnh gì?

Lá nhàu từ lâu được sử dụng trong y học cổ truyền nhờ nhiều lợi ích cho sức khỏe. Tuy nhiên, nhiều người vẫn băn khoăn liệu loại lá này có thể ăn sống hay không?

Thực tế, lá nhàu có thể sử dụng theo nhiều cách nhưng cần dùng đúng cách để tránh tác dụng không mong muốn.

Lá nhàu có tác dụng gì?

Theo Đông y, lá nhàu có tác dụng thanh nhiệt, an thần, hạ sốt, hỗ trợ tiêu hóa và tăng cường sức khỏe gân cốt. Lá có thể dùng để sắc uống hoặc giã đắp ngoài da giúp hỗ trợ làm lành vết thương. Một số nghiên cứu hiện đại cũng ghi nhận chiết xuất lá nhàu có đặc tính kháng khuẩn, nhưng cần thêm bằng chứng để khẳng định hiệu quả điều trị.

Dưới đây là một số công dụng phổ biến của lá nhàu:

Hỗ trợ giảm đau xương khớp

Trong dân gian, lá nhàu thường được sử dụng để hỗ trợ giảm đau lưng, đau nhức xương khớp, viêm khớp hoặc tình trạng đau vai gáy. Lá có thể được sắc nước uống, nấu canh hoặc dùng với lượng phù hợp trong bữa ăn.

Hỗ trợ cải thiện tiêu hóa và cảm sốt

Lá nhàu được dùng trong một số bài thuốc dân gian nhằm hỗ trợ giảm triệu chứng tiêu chảy, kiết lỵ hoặc cảm sốt. Tuy nhiên, người dùng nên tham khảo ý kiến chuyên gia trước khi áp dụng thường xuyên.

Hỗ trợ kháng khuẩn

Một số nghiên cứu bước đầu ghi nhận chiết xuất lá nhàu có đặc tính kháng khuẩn. Đây được xem là hướng nghiên cứu tiềm năng trong y học, nhưng không nên tự ý thay thế thuốc điều trị bằng lá nhàu.

Hỗ trợ cải thiện mụn nhọt

Nhờ đặc tính thanh nhiệt và kháng khuẩn, lá nhàu đôi khi được sử dụng để hỗ trợ giảm mụn nhọt. Người dân thường giã nát lá để đắp ngoài da hoặc dùng nước sắc để uống.

Lá nhàu có ăn sống được không?

Đọt lá nhàu non có thể ăn sống như một loại rau ăn kèm hoặc dùng để nấu canh. Tuy nhiên, lá già thường có vị đắng đậm nên phù hợp hơn khi chế biến chín.

Dù có thể ăn sống, người dùng không nên lạm dụng lá nhàu hoặc sử dụng với số lượng lớn. Để đảm bảo an toàn, nên dùng với lượng vừa phải và tham khảo ý kiến bác sĩ hoặc chuyên gia y học cổ truyền nếu muốn sử dụng thường xuyên.