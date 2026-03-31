La Masia giúp Barcelona hái ra tiền

Lò đào tạo trứ danh La Masia của Barcelona đang tiếp tục chứng minh giá trị khi hàng loạt tài năng trẻ trưởng thành từ đây có mức định giá tăng vọt chỉ trong thời gian ngắn.

Nhiều cầu thủ trẻ của Barcelona từng được xem là “cây nhà lá vườn” với chi phí gần như bằng 0, nay đã trở thành những ngôi sao có giá trị chuyển nhượng lên tới hàng trăm triệu euro.

Trường hợp tiêu biểu nhất trong đội hình Barcelona hiện tại là Lamine Yamal, người được định giá khoảng 200 triệu euro (cao nhất thế giới hiện tại theo Transfermarkt).

Trong khi đó, Fermin Lopez và Pau Cubarsi, hai sản phẩm ưu tú khác của lò La Masia, lần lượt được định giá 100 triệu và 80 triệu euro. Cả Yamal, Lopez và Cubarsi đều đang có chỗ đứng vững chắc ở đội một, qua đó duy trì truyền thống sử dụng cầu thủ “cây nhà lá vườn” của đội bóng xứ Catalonia.

Một trường hợp gây chú ý khác là Gavi, người cũng trưởng thành từ lò La Masia và có thời điểm được định giá lên đến 90 triệu euro. Tuy nhiên, sau nửa năm ngồi ngoài vì chấn thương, tiền vệ 21 tuổi này hiện chỉ còn được Transfermarkt định giá khoảng 30 triệu euro.

Trong khi đó, Pedri, tiền vệ chủ lực của Barcelona, thực tế không phải là sản phẩm của lò La Masia. Tuy nhiên, đây cũng là thương vụ đầu tư sinh lời ấn tượng của Barcelona.

Pedri trưởng thành từ lò đào tạo của Las Palmas, gia nhập Barcelona vào năm 2019 với mức giá 5 triệu euro và hiện là một trong những tiền vệ đắt giá nhất thế giới (150 triệu euro).

Sự bùng nổ của các tài năng trẻ cũng phản ánh chiến lược đúng đắn của Barcelona trong việc đặt niềm tin vào thế hệ kế cận, thay vì phụ thuộc hoàn toàn vào các bản hợp đồng đắt giá. Dưới sự dẫn dắt của HLV Hansi Flick, các cầu thủ trẻ không chỉ được trao cơ hội thi đấu mà còn nhanh chóng trưởng thành và khẳng định đẳng cấp ở sân chơi đỉnh cao.

