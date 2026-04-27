Kỷ lục vô tiền khoáng hậu của người đàn ông gợi tình nhất Hong Kong

Trong giới giải trí Hong Kong (Trung Quốc), thành tựu của Lương Gia Huy chỉ đứng sau Lương Triều Vỹ.

Theo Sina, trong cuộc đời diễn viên có một hai vai diễn tiêu biểu được khán giả nhớ tới đã là thành công. Hiếm có ngôi sao nào bền bỉ như Lương Gia Huy, trở thành nghệ sĩ đầu tiên trong lịch sử 5 thập kỷ đều giành được giải thưởng Nam chính xuất sắc (Ảnh đế) tại giải Kim Tượng Hong Kong (Trung Quốc).

"Ảnh đế nghìn mặt" lập kỷ lục vô tiền khoáng hậu

Lương Gia Huy sinh năm 1958, năm 1981 nam diễn viên đăng ký vào học viện đài TVB, trở thành học viên khóa này cùng lớp với Lưu Đức Hoa, tuy nhiên bị đuổi khỏi lớp học một năm sau đó.

Đến năm 1983, Lương Gia Huy được mời sang Trung Quốc đại lục tham gia đóng phim Lửa thiêu Viên Minh Viên và Buông rèm nhiếp chính. Nhờ tác phẩm Buông rèm nhiếp chính, nam diễn viên trở thành Ảnh đế trẻ tuổi nhất giành Kim Tượng ở độ tuổi 26. Ngoài ra, Lương Gia Huy còn có 4 lần chiến thắng hạng mục Nam chính xuất sắc với các tác phẩm Hoa hồng đen và hoa hồng đen (1992), Xã hội đen (2005), Hàn chiến (2012) và Bổ phong truy ảnh (The Shadow's Edge - 2026).

Trong hơn 40 năm làm nghề, Lương Gia Huy từng tham gia hơn 100 phim điện ảnh, lấy được 5 cúp Ảnh đế Kim Tượng, một cúp Ảnh đế Kim Mã, 7 giải thưởng Nam phụ Kim Tượng và Kim Mã và vô số đề cử khác.

Dù không có ngoại hình xuất sắc, Lương Gia Huy vẫn trở thành "người đàn ông gợi tình nhất Hong Kong" với khí chất thư sinh cuốn hút, vẻ đẹp nam tính quyến rũ. Trên màn ảnh, nam diễn viên thể hiện nhiều dạng vai diễn khác nhau từ hài kịch đến bi kịch, chính diện hay phản diện, đa tình hào hoa đến kẻ điên cuồng máu lạnh... Nhờ đó, Lương Gia Huy được tôn xưng là "Ảnh đế nghìn mặt" của màn ảnh Hong Kong nói riêng và điện ảnh Hoa ngữ nói chung.

Trong sự nghiệp, Lương Gia Huy tham gia đóng trong nhiều tác phẩm kinh điển như Anh hùng bản sắc, Hào môn dạ yến, Tân Long Môn khách điếm, Người tình, Hoàng Phi Hồng, Nghệ thuật cưa trai, Đèn lồng da người, Đông Thành Tây Tựu, Đông Tà Tây Độc, Chiến tranh lạnh, Giam ngọc phong vân, Kim tiền đế quốc, Đoạn tình Từ Hy...

Thành công nhờ được vợ cứu

Khi lên nhận giải thưởng Ảnh đế Kim Tượng, Lương Gia Huy xúc động chia sẻ: "Năm nay là kỷ niệm 44 năm của giải thưởng, cũng là năm thứ 44 tôi bước vào nghề. Tôi đặc biệt cảm ơn vợ tôi, cô ấy đã nhẫn nhịn tôi suốt 40 năm qua!".

Câu chuyện tình yêu giữa Lương Gia Huy và vợ luôn gây xúc động cho khán giả, đặc biệt là khi nam diễn viên đã hai lần được vợ cứu mạng.

Vợ của nam diễn viên là nhà sản xuất, nhà báo Giang Gia Niên. Những năm 1985, dù là ngôi sao mới nổi của điện ảnh Hong Kong, Lương Gia Huy lại không nhận được lời mời đóng phim. Lý do là nam diễn viên từng hợp tác với các nhà sản xuất Đại lục, nên bị giới đầu tư phim ảnh Đài Loan tẩy chay, lúc này thị trường Đài Loan là một phần quan trọng với giới làm phim Hong Kong, vì vậy không ai dám mời Lương Gia Huy đóng phim.

Thất nghiệp và không có tiền trang trải cuộc sống, nam diễn viên phải đi bán hàng rong kiếm sống tại vịnh Đồng La. Chính Giang Gia Niên là người đã gọi điện mời Lương Gia Huy tới hỗ trợ công việc tại đài truyền hình.

"Khi cô ấy gọi điện cho tôi, tôi rất ngạc nhiên. Lúc đó tôi đã nghĩ người phụ nữ này cũng to gan thật, là người duy nhất dám thuê tôi làm việc", nam diễn viên kể lại.

Một lần khác, Lương Gia Huy bị nhóm xã hội đen ép đóng phim điên cuồng, thậm chí giam giữ tại trường quay không cho về nhà. Cũng chính Giang Gia Niên là người đã gọi điện cho những kẻ cầm đầu thương lượng để giải cứu chồng. Khi gặp lại vợ, ảnh đế ôm bà khóc nức nở.

Trong nhiều năm qua, Lương Gia Huy là ngôi sao điện ảnh nổi bật thu hút ánh nhìn của hàng triệu cô gái, được mệnh danh là "người đàn ông gợi tình nhất Hong Kong", "người tình trong mộng của mọi cô gái châu Á", các ngôi sao như Trương Mạn Ngọc hay Lưu Gia Linh đều rất ngưỡng mộ Lương Gia Huy. Nhưng nam diễn viên chỉ một lòng chung thủy với bà xã Giang Gia Niên.

Lương Gia Huy không ít lần bày tỏ tình cảm với vợ trên các phương tiện truyền thông. Nam diễn viên thổ lộ: "Trong đời chỉ có 3 điều khiến tôi hạnh phúc, huy hoàng nhất là việc kết hôn với Giang Gia Niên, thứ hai là sinh hai con gái và cuối cùng là việc tham gia vào điện ảnh".