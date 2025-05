Kỷ lục số lượng VĐV dự giải pickleball tại TP.HCM

Đây là bước khởi đầu đầy hứa hẹn trong chuỗi 5 sự kiện chuyên nghiệp thuộc hệ thống D-Joy Tour với tổng giá trị giải thưởng lên đến 1,5 tỷ đồng . Chặng mở màn thu hút hơn 500 lượt đăng ký tranh tài, trong đó có gần 50 vận động viên quốc tế đến từ 15 quốc gia như Mỹ, Anh, Pháp, Hàn Quốc, New Zealand, Ấn Độ, Hà Lan, Australia, Philippines và Hong Kong (Trung Quốc). Quy mô giải đấu thiết lập kỷ lục mới cho bộ môn pickleball tại Việt Nam.

Hơn 626 trận đấu diễn ra liên tục trong 3 cấp độ Intermediate, Advanced và Pro, được phân theo độ tuổi và giới tính. Tổng cộng có 40 bộ huy chương được trao cho các vận động viên xuất sắc ở nhiều nội dung đơn và đôi.

Giải đấu quy tụ nhiều ngôi sao hàng đầu thế giới như Megan Fudge, Sofia Sewing, Ryler DeHeart, Armaan Bhatia, Sarah Burr, cùng các vận động viên Việt Nam nổi bật như Phúc Huỳnh, Sophia Huỳnh Trần Ngọc Nhi, Đỗ Minh Quân, Lý Hoàng Nam và Trịnh Linh Giang. Các trận đấu mang đến không khí kịch tính, chất lượng chuyên môn cao và những pha tranh tài đầy cảm xúc.

Ngoài giá trị tiền thưởng và quà tặng từ các nhà tài trợ, các vận động viên còn tích lũy điểm DRP (D-JOY Ranking Points) để hướng đến D-JOY Vietnam Master Final, giải đấu đỉnh cao với giải thưởng lên đến 2 tỷ đồng . Ban tổ chức đã trao giải cho những VĐV đạt thành tích cao ở các nội dung đơn nam, đơn nữ, đôi nam, đôi nữ và đôi nam nữ vào cuối mỗi ngày thi đấu, ghi nhận thành tích xuất sắc.

Giải Pickleball D-Joy Tour 2025 - chặng 1 không chỉ đánh dấu bước phát triển mạnh mẽ của bộ môn pickleball tại Việt Nam mà còn mở ra sân chơi quốc tế chuyên nghiệp, góp phần nâng cao vị thế thể thao nước nhà.

