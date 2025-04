Dàn sao pickleball thế giới đổ bộ Việt Nam

Trong hai ngày, 17 và 18/4, người hâm mộ pickleball Việt Nam được chứng kiến những trận cầu đỉnh cao và cơ hội giao lưu có một không hai với các ngôi sao hàng đầu thế giới tại sự kiện "Rise With The Flames".

Nhiều ngôi sao pickleball thế giới đang có mặt tại Việt Nam.

Giải đấu giao hữu quốc tế này, diễn ra tại cụm sân Pickleball D-Joy Thủ Thiêm (Công viên bờ sông Sài Gòn, TP.Thủ Đức) và Nam Sài Gòn (quận 7), chính thức đưa Việt Nam lên bản đồ pickleball thế giới.

Sự kiện quy tụ dàn vận động viên "khủng" của làng pickleball quốc tế, lần đầu tiên đặt chân đến Việt Nam, mang theo những màn trình diễn mãn nhãn và đầy chuyên nghiệp. Tâm điểm của sự kiện là sự góp mặt của Andrei Daescu, tay vợt số 1 thế giới nội dung đôi, cùng với các thành viên của đội tuyển Phoenix Flames lừng danh như Tyson McGuffin (từng giữ vị trí số 6 thế giới), Jack Sock, Genie Bouchard, Jessie Irvine, Pesa Teoni, Alex Walker, và nhiều tên tuổi khác.

Bên cạnh đó, đội tuyển Bay Area Breakers và Columbus Sliders cũng cử những vận động viên xuất sắc của mình như Alix Truong, Danna Funaro, và DJ Young đến tranh tài.

Phoenix Flames cống hiến cho khán giả Việt Nam những trận đấu đỉnh cao, thể hiện đúng tinh thần "chào sân" nồng nhiệt nhưng không kém phần quyết liệt. Với lối chơi kỹ thuật, tốc độ và đầy cảm xúc, sự xuất hiện của các vận động viên hàng đầu đã mang đến nguồn cảm hứng mạnh mẽ, tạo sức bật cho phong trào pickleball tại Việt Nam.

Chuỗi sự kiện "Rise With The Flames" không chỉ dừng lại ở những trận đấu giao hữu gay cấn giữa các tay vợt quốc tế và vận động viên Việt Nam. Trước đó, các ngôi sao thế giới đã có hành trình khám phá những danh lam thắng cảnh nổi tiếng của Việt Nam, từ Hà Nội, Tràng An (Ninh Bình), Vịnh Hạ Long (Quảng Ninh) đến TP.HCM, góp phần quảng bá hình ảnh đất nước và con người Việt Nam ra thế giới.

Trong hai ngày thi đấu cuối cùng tại TP.HCM, người hâm mộ đã có cơ hội chứng kiến trực tiếp những màn so tài nảy lửa và giao lưu, gặp gỡ với các siêu sao pickleball. Sự kiện "Rise With The Flames" khép lại không chỉ với những kỷ niệm đẹp về một giải đấu thể thao quốc tế sôi động, mà còn mở ra một chương mới đầy hứa hẹn cho sự phát triển của bộ môn pickleball tại Việt Nam.