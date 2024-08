Kỷ luật Phó Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội Nguyễn Hoàng Hải

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà vừa ký Quyết định của Thủ tướng Chính phủ thi hành kỷ luật đối với ông Nguyễn Hoàng Hải - Phó Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội.

Thủ tướng Chính phủ thi hành kỷ luật bằng hình thức khiển trách đối với ông Nguyễn Hoàng Hải - Phó Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội (giai đoạn từ tháng 8/2014 đến tháng 12/2021).

Ông Hải bị kỷ luật do đã có những vi phạm, khuyết điểm trong công tác và đã bị thi hành kỷ luật về Đảng.

Thời gian thi hành kỷ luật kể từ ngày công bố Quyết định số 7007-QĐ/TU ngày 27/6/2024 của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội.

Ông Nguyễn Hoàng Hải sinh năm 1973, được bổ nhiệm giữ chức Phó Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội năm 2014 và được bổ nhiệm lại vào năm 2019.

Thủ tướng Chính phủ thi hành kỷ luật đối với ông Trần Văn Cần, nguyên Chủ tịch UBND tỉnh Long An, do có những vi phạm, khuyết điểm trong công tác.

