Kroos được vinh danh

Toni Kroos vừa được vinh danh bằng một trong những phần thưởng cao quý nhất của nước Đức trong buổi lễ trang trọng tổ chức tại khu VIP sân Santiago Bernabeu.

Tổng thống Frank-Walter Steinmeier trực tiếp trao cho cựu tiền vệ Real Madrid Huân chương Chữ Thập Hiệp sĩ của Huân chương Công trạng Cộng hòa Liên bang Đức, ghi nhận sự nghiệp xuất sắc và ảnh hưởng lâu dài của anh.

Đây là buổi lễ hiếm hoi diễn ra ngay trong sân nhà của Real Madrid, với sự hiện diện của Chủ tịch Florentino Perez, HLV Xabi Alonso, các ngôi sao như Valverde, Rüdiger, Däbritz, Frohms và nhiều huyền thoại gồm Roberto Carlos, Arbeloa và Solari. Chủ tịch Perez mở đầu bằng lời tri ân đậm chất cảm xúc, khẳng định Kroos để lại “một trong những di sản quan trọng nhất trong giai đoạn thành công nhất của Real Madrid”.

Kroos đáp lại bằng phát biểu nhẹ nhàng nhưng sâu sắc. Anh nói vinh dự này càng đặc biệt hơn khi được trao tại Bernabeu - nơi anh gắn bó suốt một thập kỷ và trải nghiệm những khoảnh khắc đẹp nhất sự nghiệp. Cựu tiền vệ người Đức treo giày năm 2024 sau khi góp công vào cú đúp Champions League - La Liga, khép lại hành trình 10 năm đầy vinh quang.

Tổng thống Steinmeier cũng dành những nhận xét nặng ký cho Kroos, gọi anh là “huyền thoại sống” và là một trong những nhân vật quan trọng nhất của thể thao Đức. Ông đánh giá Kroos không chỉ nổi bật bởi thành tích trên sân mà còn bởi sự điềm tĩnh, tư duy lãnh đạo và tính cách mẫu mực. Trong mắt nhà lãnh đạo Đức, Kroos là “trái tim của đội bóng”, đồng thời là biểu tượng cho mối quan hệ bền chặt giữa Đức và Tây Ban Nha.

Buổi lễ tại Bernabeu vì thế không chỉ là sự ghi nhận cho những danh hiệu Kroos giành được, mà còn là lời tôn vinh dành cho phong cách thi đấu, tư duy và nhân cách giúp anh trở thành một trong những tiền vệ vĩ đại nhất của bóng đá hiện đại.