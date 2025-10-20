Kolo Muani lại gục ngã trước ‘ác mộng’ Martinez

Định mệnh dường như có sở thích trêu ngươi Randal Kolo Muani.

Kolo Muani đang khoác áo Spurs theo dạng cho mượn.

Ngày chân sút người Pháp ra mắt Premier League mùa 2025/26 trong màu áo Tottenham cũng chính là ngày anh chạm trán gương mặt từng ám ảnh mình suốt gần ba năm qua - Emiliano Martinez.

Nếu có ai thuộc nằm lòng từng đường nét trên khuôn mặt của thủ thành Argentina, thì đó chỉ có thể là Kolo Muani. Tháng 12/2022, trong trận chung kết World Cup giữa Pháp và Argentina, Muani đã ở rất gần khoảnh khắc viết lại lịch sử. Phút cuối hiệp phụ thứ hai, anh đối mặt Martinez trong tư thế trống trải. Nhưng thay vì lưới rung, là cú phản xạ phi thường của “Dibu”, cứu cả một dân tộc khỏi thất bại. Argentina sau đó vô địch thế giới, còn Muani mang theo nỗi đau đó như một vết xước không bao giờ lành.

Tối 19/10, khi được HLV Thomas Frank tung vào sân trong hiệp hai để tìm bàn gỡ trước Aston Villa, tiền đạo người Pháp lại có cơ hội ghi tên mình lên bảng điện tử. Nhưng định mệnh, như thể cố tình thử thách anh lần nữa, khiến mọi thứ sụp đổ trong khoảnh khắc. Ngay trước khung thành, Muani dứt điểm hụt bóng - một pha bóng mà các CĐV Spurs chỉ còn biết ôm đầu. Bóng ma năm 2022 dường như lại hiện về, và Martinez vẫn là người đứng phía bên kia, lạnh lùng nhìn đối thủ gục ngã.

Sau trận, mạng xã hội tràn ngập những bình luận châm biếm. “Có vẻ Kolo Muani chỉ cần thấy Martinez là chân run”, một người viết. Kẻ khác đùa rằng “nếu Martinez là hiện thân của nghiệp báo, thì Muani chính là nạn nhân kinh điển nhất”.

Tottenham khởi đầu đầy hứng khởi khi mở tỷ số, nhưng cuối cùng lại thua ngược 1-2. Còn với Kolo Muani, trận ra mắt Premier League đã trở thành ký ức đắng, thêm một chương mới trong câu chuyện ám ảnh mang tên Emiliano Martinez - người gác đền luôn khiến anh phải sống lại cơn ác mộng World Cup.