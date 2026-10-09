KOL 6 triệu follower nhận bão phẫn nộ khi không đọc sách

Alix Earle trở thành tâm điểm tranh cãi trên mạng xã hội Mỹ sau khi thừa nhận chưa từng đọc trọn vẹn một cuốn sách nào trong đời.

Earle - KOL người Mỹ với gần 6 triệu người theo dõi - gây tranh cãi với tuyên bố chưa từng đọc sách. Ảnh: Instagram.

Trong cuộc phỏng vấn mới nhất với tạp chí Interview, Alix Earle - ngôi sao mạng xã hội người Mỹ, 25 tuổi, có gần 6 triệu người theo dõi - gây sốc khi trả lời về tác phẩm gần nhất cô từng đọc: "Tôi chưa bao giờ đọc một cuốn sách nào cả. Chắc họa may thì có đọc truyện thiếu nhi của Dr. Seuss".

Phát ngôn lập tức châm ngòi tranh cãi, có ý kiến chỉ ra Earli còn là Cử nhân Quản trị kinh doanh tại Đại học Miami (bang Florida, Mỹ). Cô tốt nghiệp vào năm 2023.

Hàng loạt bình luận phẫn nộ đã nhắm vào KOL, chất vấn cách cô vượt qua 4 năm đại học mà không đụng tới sách vở. Nhiều ý kiến lo ngại một người có sức ảnh hưởng lớn lại công khai khoe khoang lối sống lười đọc sẽ tác động tiêu cực đến giới trẻ, tờ Entertainment Weekly đưa tin.

Dù vậy, một số chuyên gia truyền thông lại có góc nhìn khác. Chia sẻ với Slate, họ cho rằng Earle nổi lên từ các video trang điểm và tiệc tùng "mì ăn liền" trên nền tảng số. Vì thế, công chúng vốn dĩ không nên kỳ vọng chiều sâu tri thức ở một ngôi sao thuần giải trí.

Bản thân influencer cũng chứng minh sự hời hợt đó khi tỏ ra không bận tâm, thản nhiên đăng lại các bài báo chỉ trích mình kèm dòng trạng thái cợt nhả: "Chuyện này làm tôi buồn cười chết mất".

Thái độ thờ ơ của Alix Earle phản ánh cuộc khủng hoảng văn hóa đọc trầm trọng tại Mỹ. Theo khảo sát của YouGov, có tới 40% người Mỹ không đọc bất kỳ cuốn sách nào trong suốt năm 2025. Trung bình, một người Mỹ trưởng thành chỉ đọc vỏn vẹn 2 cuốn sách/năm. Chênh lệch tri thức đang hiện rõ khi chỉ 19% dân số nước này "gánh" tới 82% tổng lượng sách được đọc trên cả nước.

Các nghiên cứu cũng chỉ ra thói quen đọc sách đang suy giảm liên tục từ đầu những năm 2000, đặc biệt là ở giới trẻ khi họ dành quá nhiều thời gian cho các nền tảng video ngắn. Trong bối cảnh đó, việc một KOL hàng đầu tự hào về sự "mù tịt" sách vở của mình giống mồi lửa làm trầm trọng thêm sự đứt gãy của văn hóa đọc.