Xây dựng văn hóa đọc, khuyến khích chia sẻ tri thức và duy trì tinh thần tự học là những cách doanh nghiệp có thể phát triển năng lực nhân sự, thích ứng với thay đổi trong thời AI.

Tác giả Nhan Húc Quân (trái) trong buổi ra mắt sách sáng 2/10. Ảnh: SGB.

Trong cuốn Phép màu để sống đời chân thật được ra mắt sáng 2/10, doanh nhân Nhan Húc Quân có bài viết “Đọc sách: Khát khao học để làm người và sống ý nghĩa” để bàn về vai trò của việc đọc sách trong phát triển con người và xây dựng văn hóa học tập tại doanh nghiệp.

Theo tác giả, sự phát triển bền vững của doanh nghiệp gắn với khả năng học hỏi, tư duy cởi mở và thích ứng của đội ngũ nhân sự. Việc đọc giúp mỗi người mở rộng góc nhìn, tiếp cận kinh nghiệm từ người đi trước và có thêm cơ sở để nhìn nhận vấn đề trong công việc.

Bài viết cũng đề cập vai trò của việc chia sẻ kiến thức trong tổ chức. Khi nhân viên trao đổi những điều đã đọc và học được, tri thức không chỉ phục vụ quá trình phát triển cá nhân mà còn có thể được vận dụng trong hoạt động chung của doanh nghiệp.

Sách Phép màu để sống đời chân thật. Ảnh: SGB.

Để xây dựng văn hóa đọc, doanh nhân Nhan Húc Quân đề xuất lãnh đạo làm gương, khuyến khích nhân viên đọc sách, tổ chức thảo luận và chia sẻ kiến thức sau khi đọc. Doanh nghiệp có thể xây dựng thư viện nội bộ, đồng thời sử dụng sách điện tử, sách nói và các công cụ công nghệ để tạo điều kiện tiếp cận tri thức.

Tác giả nhấn mạnh: “Một tổ chức không đọc là một tổ chức ngừng học, sớm muộn cũng tụt hậu. Trên thực tế, không ít doanh nghiệp đầu tư nhiều vào đào tạo, nhưng lại quên xây dựng văn hóa đọc. Trong khi đó, đọc là hình thức học hiệu quả, chi phí thấp và bền vững nhất”.

Phát biểu tại buổi ra mắt sách, bà Nhan Húc Quân cho biết cuốn sách được viết từ những câu chuyện người thật, việc thật mà bà đã trải qua hoặc chứng kiến trong hơn ba thập niên hoạt động trong môi trường doanh nghiệp và các mối quan hệ đời thường. Bà mong muốn những trải nghiệm được ghi lại có thể giúp người trẻ rút ngắn hành trình trưởng thành hoặc khiến độc giả muốn sống tử tế hơn với bản thân và những người xung quanh.