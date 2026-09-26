Các phóng viên và chuyên gia của tờ The Guardian đã giới thiệu những cuốn sách gây tranh cãi về AI nhưng vẫn đáng đọc để hiểu về trí tuệ nhân tạo.

Ảnh minh họa: Adobe Stock.

If Anyone Builds It, Everyone Dies (tạm dịch: Sát nhân AI)

Tác giả: Eliezer Yudkowsky và Nate Soares

Đây là một trong những cuốn sách tiêu biểu cho quan điểm thường được gọi là “AI doomer” - những người lo ngại rằng một AI đủ thông minh có thể cuối cùng hủy diệt nhân loại.

Cuốn sách chủ yếu sử dụng các tình huống giả định để hình dung một tương lai như vậy, thay vì tập trung vào cách AI đang được phát triển trong thế giới hiện tại.

Dù gây nhiều tranh cãi, cuốn sách vẫn hữu ích nếu muốn hiểu vì sao một bộ phận trong giới công nghệ lại đặc biệt lo sợ về AI.

Siêu trí tuệ – Nick Bostrom

Xuất bản từ năm 2014, “Siêu trí tuệ” là một trong những cuốn sách có ảnh hưởng lớn đến cách người ta suy nghĩ về AI siêu thông minh và nguy cơ AI vượt khỏi khả năng kiểm soát của con người.

Cuốn sách từng có ảnh hưởng đến nhiều nhân vật trong giới công nghệ, trong đó có Elon Musk.

Khởi nguyên - Trí tuệ nhân tạo, niềm hi vọng và tinh thần nhân loại

Tác giả: Henry Kissinger, Eric Schmidt, Craig Mundie và Eleanor Runde

Cuốn sách đặt ra một câu hỏi lớn: nếu AI có thể đưa ra những câu trả lời mà con người không thể giải thích, liệu chúng ta có đang bước vào một thời đại mà con người lại chấp nhận những “quyền lực” mà mình không thể hiểu?

Các tác giả cũng đặt ra khả năng các công ty công nghệ có thể tích lũy quyền lực rất lớn về kinh tế, xã hội, quân sự và chính trị. Xa hơn nữa là viễn cảnh AI trở thành một dạng “vua triết gia” – một thực thể đưa ra quyết định thay cho con người.

The Technological Republic (tạm dịch: Nền cộng hòa công nghệ)

Tác giả: Alex Karp và Nicholas Zamiska

Đây là cuốn sách của Alex Karp, CEO Palantir, trình bày quan điểm của ông về vai trò của công nghệ và những người xây dựng công nghệ trong xã hội hiện đại.

Cuốn sách cho rằng công nghệ đang có vai trò tương tự một cuộc cách mạng lớn như sự xuất hiện của vũ khí hạt nhân trước đây.

Dù bị một số nhà phê bình chỉ trích về cách viết và những quan điểm chính trị – xã hội, cuốn sách vẫn đáng chú ý vì nó cho thấy một bộ phận lãnh đạo các công ty công nghệ hàng đầu đang nhìn nhận AI như thế nào.